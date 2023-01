Ski alpin: Junioren-Weltmeisterschaft St. Anton 2023 live in ORF SPORT +

Von 19. bis 25. Jänner mit Niki Hosp als Kokommentatorin; Highlights von allen Bewerben auch in ORF 1

Wien (OTS) - Nur wenige Tage nach dem Damen-Weltcup finden in St. Anton am Arlberg unter dem Motto „(Y)our next step“ die „FIS Alpine Junioren Ski Weltmeisterschaften“ 2023 statt. Die weltbesten Nachwuchs-Athletinnen und Nachwuchs-Athleten aus rund 50 Ländern stehen von 16. bis 25. Jänner in Tirol am Start. Die Medaillen-Bewerbe beginnen am 19. Jänner.

ORF SPORT + überträgt von 19. bis 25. Jänner mit bis zu zwölf Kameras alle Bewerbe mit Ausnahme des Teambewerbs am 23. Jänner live. Vom Teambewerb ist eine ausführliche Zusammenfassung im Programm von ORF SPORT +. Highlights von allen Bewerben sind – etwa eingebettet in die Live-Berichterstattung vom Hahnenkamm-Wochenende – auch in ORF 1 zu sehen. Kommentator ist Thomas König, an seiner Seite als Kokommentatorin ist Niki Hosp zu hören. Die Moderatoren sind Lukas Schweighofer und Daniela Schmiderer. Regie führt Peter Homola.

Die Übertragungen in ORF SPORT + und in ORF 1:

Donnerstag, 19. Jänner:

10.20 Uhr, OSP: LIVE Abfahrt Damen

11.20 Uhr, OSP: LIVE Abfahrt Herren

13.25 Uhr, ORF 1: Highlights Abfahrt Damen & Herren

20.15 Uhr, OSP: Highlights Abfahrt Damen & Herren

Freitag, 20. Jänner:

9.20 Uhr, OSP: LIVE Super-G Damen

10.35 Uhr, OSP: LIVE Super-G Herren

13.20 Uhr, OSP: LIVE Teambewerb Slalom Damen

13.30 Uhr, ORF 1: Highlights Super-G Teambewerb Damen & Herren

14.05 Uhr, OSP: LIVE Teambewerb Slalom Herren

20.15 Uhr, OSP: Highlights Super-G Damen & Herren

22.00 Uhr, OSP: Highlights Teambewerb Slalom Damen & Herren

Samstag, 21. Jänner:

9.20 Uhr, OSP: LIVE Riesenslalom Damen 1. Durchgang

13.00 Uhr, OSP: LIVE Riesenslalom Damen 2. Durchgang (ab 12.50 Uhr live in der ORF-TVthek)

13.30 Uhr, ORF 1: Highlights Riesenslalom Damen

Sonntag, 22. Jänner:

9.20 Uhr, OSP: LIVE Riesenslalom Herren 1. Durchgang

13.00 Uhr, OSP: LIVE Riesenslalom Herren 2. Durchgang

17.10 Uhr, ORF 1: Highlights Riesenslalom Herren

Montag, 23. Jänner:

19.30 Uhr, OSP: Highlights Teambewerb

Dienstag, 24. Jänner:

9.20 Uhr, OSP: LIVE Slalom Damen 1. Durchgang

12.50 Uhr, OSP: LIVE Slalom Damen 2. Durchgang

19.00 Uhr, ORF 1: Highlights Slalom Damen

Mittwoch, 25. Jänner:

9.20 Uhr, OSP: LIVE Slalom Herren 1. Durchgang

12.50 Uhr, OSP: LIVE Slalom Herren 2. Durchgang

Donnerstag, 26. Jänner:

10.50 Uhr, ORF 1: Highlights Slalom Herren

Im Rahmen eines multimedialen Packages bieten sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF Ski-alpin-Special in Web und via App umfangreiche Storys, Live-Streams und Videos-on-Demand der ORF-Übertragungen sowie Tabellen zur alpinen Ski-WM der Junioren. Auch der ORF TELETEXT informiert ab Seite 260 über den Event in St. Anton.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at