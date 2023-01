100% Online-Weiterbildung für Führungskräfte – eLearning Academy und FH Burgenland bieten zwei neue Executive-MBA-Lehrgänge

FH Burgenland und eLearning Academy for Communication schaffen ein einzigartiges Online-Weiterbildungsangebot für alle Führungspersonen im Bereich Marketing und Kommunikation.

Eisenstadt (OTS) - In den beiden neuen Executive-MBA-Lehrgängen werden ExpertInnen in Marketing- und Kommunikationsabteilungen ausgebildet, die neben ihrem Vollzeitjob eine berufsbegleitende Weiterbildung absolvieren möchten, um den international anerkannten Titel „Executive Master of Business Administration“ zu erlangen. Die neuen Programme bieten 100% E-Learning – und damit die Möglichkeit, mit maximaler Flexibilität zu studieren. „Führungskräfte haben meist wenig Zeit und können ,nicht nicht kommunizieren–‘. Wir bieten ihnen die Möglichkeit, durch multimedial vermittelte Inhalte, zeit- und ortsunabhängig zu studieren. Ein individuelles Lerntempo, ständig weiterentwickelte Themen und Studieninhalte und eine Verknüpfung aus Theorie und Praxis sollen sie dabei unterstützen, fachliche Integrität und Wissen am Puls der Zeit zu erlangen“, erklärt Prof. (FH) Mag. Dr. Michael Roither, MBA, Mitgründer, Lehrender und Geschäftsführer der eLearning Academy. Die Executive-MBA-Lehrgänge starten am 1. April 2023 und werden als Programme mit 60 und 90 ECTS-Punkten angeboten. Bis 31. März 2023 können Interessierte sich einen exklusiven Frühbucherbonus von 500.- Euro sichern!

Marketing, Event- und Kommunikationsmanagement im Fokus

Mit mehr als 250 zufriedenen Studierenden und 60 AbsolventInnen im Masterlehrgang „Marketingkommunikation“ der FH Burgenland bleibt die eLearning Academy ihren Wurzeln treu und erweitert die Zielgruppe der Angebote um Menschen in Führungspositionen auf Managementebene. Michael Roither betont: „Als ExpertInnen im Feld digitaler akademischer Bildungsangebote vertiefen wir mit den Executive-MBA-Programmen künftig das Wissen der Führungskräfte von heute und morgen.“

Die Executive MBA Programme bieten durch ihre breite Themenvielfalt eine fundierte Wissensvermittlung in den Bereichen Marketing, Kommunikation, Public Relations und Unternehmensführung auf aktuellem Stand. Neben Basismodulen können Studierende je nach beruflicher Vorbildung und angestrebtem Karriereziel aus mehreren praxisnahen Wahlmodulen Ihren Lehrgang selbst zusammenbauen. Die Inhalte des Executive MBA „Marketing und Kommunikationsmanagement“ mit 60 ECTS-Punkten umfassen – aufbauend auf den Grundlagen zu Marketing, Kommunikation, Public Relations, Leadership und Unternehmensführung – unter anderem verkaufs-, imageorientierte und integrierte Marketingkommunikation, Storytelling, Reputations- und Krisenmanagement bis hin zu relevanten Rechts- und Trendthemen. Der Executive MBA „Marketing, Event- und Kommunikationsmanagement“ mit 90 ECTS-Punkten ermöglicht zusätzlich vertiefenden Wissenstransfer aus dem Eventmanagement. Wahlmodule wie unter anderem Dramaturgie, Event-Regie, Event-Technik oder Projekt- und Qualitätsmanagement bieten den Studierenden die Möglichkeit, ihr Wissen in diesem Bereich anwendungsorientiert zu erweitern. Eine Abschlussarbeit mit Defensio führt sie schlussendlich nach 18-48 zum international anerkannten Titel „Executive Master of Business Administration“, kurz „EMBA“.

100% online mit umfassender Betreuung

Studieren, wann und wo man will, mit höchstmöglicher Flexibilität – das ist bei der eLearning Academy for Communication nicht nur eine Phrase, sondern Programm: Es gibt keine Präsenzphasen, fixen Prüfungstermine oder Vorlesungszeiten. Der Online-Campus mit multimedialen Lehrinhalten in Form von Videos, Checklisten, Tonsamples, Interviews, Studien und vielem mehr steht Studierenden 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, zur Verfügung.

Eine persönliche Studienberaterin hilft den Studierenden bei allen Angelegenheiten, erstellt mit ihnen Lern- und Meilensteinpläne, motiviert und begleitet sie bis zum Abschluss. „An der eLearning Academy studiert man online, aber nicht allein. Neben dem engagierten Studienberatungs-Team profitieren die Studierenden von einem internationalen Netzwerk. Sie studieren mit KommilitonInnen aus derzeit dreizehn Ländern, lernen von ausgewählten LektorInnen mit jahrelanger Praxiserfahrung, welche persönliches Feedback auf die praxisnahen Arbeiten am Ende jedes Moduls geben“, betont Prof. in(FH) Mag.a Dr.in Silvia Ettl-Huber, wissenschaftliche Leiterin und Mitgründerin der eLearning Academy for Communication.

Voranmeldung und Frühbucherbonus

Studienstart ist der 1. April 2023. Vertiefende Informationen zu den Executive-MBA-Programmen, dem Ablauf des Fernstudiums, den Lehrinhalten sowie erste Einblicke in den Online-Campus erhalten InteressentInnen in online Infoabenden. Diese finden alle zwei Wochen statt.

Die Lehrgangsgebühren betragen EUR 8.900,- (60 ECTS) oder EUR 9.900,- (90 ECTS). InteressentInnen können sich ab sofort voranmelden und damit einen exklusiven Frühbucherbonus in der Höhe von € 500,- sichern.

