Eine Milliarde für Kinderbetreuung – neuer Anschub für das Thema Vereinbarkeit

Darüber hinaus sind Innovationen gefragt

Wien (OTS) - Seit über 30 Jahren setzt sich ABZ*AUSTRIA Geschäftsführerin Manuela Vollmann mit verschiedensten Projekten für die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt ein. Das Thema Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben war zentral von Anfang an und hat sich im Laufe der Jahre zu einem gesellschaftlichen Hot Spot entwickelt. Nun wurde erstmals von Sozialpartnerschaft, Industriellen Vereinigung und Landwirtschaftskammer ein gemeinsames Ziel formuliert, eine Milliarde Euro soll für den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze investiert werden, außerdem gibt es die Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab einem Jahr.

„Es braucht dringend Investitionen in diesem Bereich, nicht zuletzt auf Grund des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels, wird endlich erkannt, wie wichtig weibliche Fachkräfte für die Wirtschaft sind“, begrüßt Manuela Vollmann die geplanten Schritte. „Was aber noch fehlt um die längst notwendige Veränderung schlagkräftig zu machen, sind darüber hinaus Innovationen in Form von Zusammenarbeit von Gemeinden und Unternehmen“, so Vollmann weiter. Dazu liegen nicht nur nachhaltige Konzepte vor, sondern erfolgreiche Projekte, die in der Vergangenheit große Erfolge gebracht haben. Als Beispiel nennt Manuela Vollmann das Projekt „V-Faktor“. Wie Gemeinden und Unternehmen Vereinbarkeit gemeinsam umsetzen können, zeigen verschiedenste good-practice Beispiele:

Bei der Zellstoff Pöls AG äußerte sich der Bedarf einer ganztägigen, kostengünstigen Kinderbetreuung während der Sommermonate. Diese konnte in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pöls-Oberkurzheim und durch die V-Faktor-Beratung in kürzester Zeit erfolgreich umgesetzt werden.

Auch in der Tourismusbranche finden sich erfolgreich Beispiele: Mitarbeiter*innen eines Hotels im Waldviertel wünschten sich einen arbeitsfreien Sonntag. Nach der Durchführung eines Gästefeedbacks reduzierte der Etagendienst die Reinigungen am Sonntag. Diese Lösung stellte sich als ein großer Gewinn für die Mitarbeiter*innen heraus. Das V-Faktor Team unterstützte diesen Umstellungsprozess und bot begleitend Workshops zu Kommunikation und Meetingkultur an, um eine Umstellung auf eine flexiblere Arbeitszeitorganisation zu erleichtern.

Die fehlende Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben wirkt sich gerade auf die Erwerbsarbeitsmöglichkeiten von Frauen sehr negativ aus. Viele ländliche Gemeinden sind daher mit dem Problem der Abwanderung von gut qualifizierten Frauen und Jungfamilien konfrontiert. Gleichstellungsorientierte Vereinbarkeit kann diesem Phänomen entgegenwirken und stärkt die Attraktivität von Regionen. Im Zeitraum von Dezember 2017 bis Juni 2019 wurden insgesamt 570 Betriebe in den Pilotregionen kontaktiert und auf die Themen Vereinbarkeit und Gleichstellung angesprochen. Mit 240 Unternehmenskontakten wurden Erstgespräche geführt und mit 150 Unternehmen Bedarfserhebungen durchgeführt, um unternehmens- und regionsspezifische Vereinbarkeitslösungen entwickeln zu können. Anschließend wurden insgesamt 120 Unternehmen (pro Region 40) hinsichtlich Maßnahmen zur Förderung von Vereinbarkeit und Gleichstellung beraten und in ihren Veränderungsprozessen begleitet. Da das Projekt aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds und vom Bundesministerium Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz finanziert wurde, war es für die Gemeinden und Unternehmen kostenfrei. „Wir hoffen auf eine Wiederaufnahme und Weiterführung dieses erfolgreichen Projektes, ergänzend zu den derzeit geplanten Investitionen und Maßnahmen. Vereinbarkeit ist eine Management-Aufgabe, es darf nicht sein, dass Eltern mit diesem Problem alleine gelassen werden“, sagt Vollmann abschließend.

