TV-Premiere: "Taktik" mit Harald Krassnitzer, Marion Mitterhammer und Simon Hatzl

Samstag, 14.01., ab 20:15 Uhr bei ServusTV

Salzburg (OTS) - Die Schwerverbrecher Alois, Hansi und Abdullah nehmen im Grazer Hochsicherheitsgefängnis drei Frauen als Geiseln. Selbstgebastelte Bomben auf dem Rücken ihrer Opfer machen klar, dass die Häftlinge zu allem bereit sind. Doch die Verhandlungen zwischen Bandenchef Alois und der Polizei bleiben ergebnislos. Spannender österreichischer Psychothriller.



Sie sind zu allem bereit, um aus dem Gefängnis zu kommen. Die Schwerverbrecher Alois (Harald Krassnitzer), Hansi und Abdullah wollen mit der Geiselnahme von Gabi (Marion Mitterhammer), Rosa und Jasna ihre Freiheit erzwingen. Die drei Frauen – zwei Verkäuferinnen und eine Sekretärin – werden in der Kantine des Grazer Hochsicherheits-Gefängnisses überwältigt. Anführer der Gruppe ist der selbstverliebte, aber hochintelligente Alois. Hansi war Zuhälter und Abdullah ist ein arabischer Terrorist. Als zusätzliches Druckmittel dienen selbstgebastelte Bomben, die sie den Frauen auf den Rücken gebunden haben. Nervenaufreibende Verhandlungsgespräche beginnen zwischen Alois und dem Polizisten Fredi Hollerer (Simon Hatzl). Dann soll ein Experte für Geiselnahmen aus Wien den Fall übernehmen. Doch die Forderungen der Gangster sind kaum zu erfüllen: neben einer hohen Geldsumme verlangen sie zur Flucht einen Hubschrauber. Stunden vergehen, ohne dass eine Übereinkunft erzielt wird. Gabi, Rosa und Jasna müssen das Schlimmste befürchten.



Der kammerspielartig inszenierte Psychothriller „Taktik“ entwickelt sich von Minute zu Minute zum beklemmenden und emotionalen Kräftemessen zwischen den brutalen, skrupellosen Geiselnehmern, ihren drei weiblichen Opfern und der Polizei. Herauszuheben das nuancierte Schauspiel von Harald Krassnitzer als psychopathischer Bandenchef Alois. Inszeniert und geschrieben wurde der Film von Hans-Günther Bücking und seiner Ehefrau Marion Mitterhammer (auch Darstellerin in der Rolle der Verkäuferin Gabi). Den zu Beginn sehr naiven Polizisten Fredi Hollerer interpretiert Simon Hatzl.

Bilder: presse.servustv.com



Taktik lief 2022 in den österreichischen Kinos und geht bei ServusTV am Samstag, 14. Jänner 2023 ab 20:15 Uhr als FreeTV-Premiere on air. Der Film stand auf der Einreichliste für die Golden Globes.



