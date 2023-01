Allianz spendet 66.000 Euro für den Lichtblickhof

Wien (OTS) -



Unterstützung schwer kranker Kinder durch Therapie mit Tieren

Partnerschaft seit vier Jahrzehnten und Spendengelder von mehr als 1,5 Mio. Euro

Der Lichtblickhof ist ein Lebensort für Familien, deren Kind von unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen ist. Mit der so genannten Equotherapie – einer Therapieform mit Pferden und anderen Tieren – begleiten die Expert:innen des gemeinnützigen Vereins Kinder und Jugendliche in ihren schwierigen Lebensphasen. Seit mehr als 40 Jahren unterstützt die Allianz Österreich und ihre Mitarbeiter:innen den Lichtblickhof und konnte insgesamt bereits mehr als 1,5 Millionen Euro an das Kinderhospiz überreichen. Beim mittlerweile traditionellen Charity-Punschstand der Allianz wurde zum Jahresausklang eine stolze Summe von 34.000 Euro gesammelt, die vom Unternehmen nochmals um 30.000 Euro bzw. mittels einer weiteren Weihnachts-Aktion aufgestockt wurde.

„Der Lichtblickhof ist ein einzigartiges Therapiezentrum, das in schweren Zeiten Momente der Freude schenkt und für Lichtblicke sorgt. Aus diesem Grund sind wir als Allianz seit vier Jahrzehnten Partner und es freut mich besonders, dass wir aufgrund des enorm großen Engagements unserer Mitarbeiter:innen und als Unternehmen diese wertvolle Arbeit unterstützen können“, so Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich.

Unterstützung für 250 Kinder und Jugendliche

Der Lichtblickhof begleitet an seinen zwei Standorten in Wien und Niederösterreich mit 15 Therapeut:innen mehr als 250 Kinder und Jugendliche, deren Lebensweg oft schwer belastet ist. „Die Erfolge und Reaktionen der uns anvertrauten Kinder zeigen, wie wir mit unserer Therapiearbeit wieder Freude, Mut und Entspannung in das Leben der Betroffenen bringen können. Wir bedanken uns herzlich für den unermüdlichen Einsatz und die langjährige Unterstützung der Allianz und ihrer Mitarbeiter:innen, die unsere Arbeit erst möglich machen“, so Verena Bittmann, stellvertretende Geschäftsführerin und Therapeutin des Lichtblickhofes.



Downloads im Allianz Pressecenter

Foto: Verena Bittmann bei der Übergabe des Spendenschecks (© Allianz)

Pressemitteilung als pdf

Bitte beachten Sie unseren Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:

https://www.allianz.at/de_AT/presse/disclaimer.html



Rückfragen & Kontakt:

David Weichselbaum

Pressesprecher

Corporate Communications

Allianz Gruppe in Österreich

M: +43 676 878 288 602

E-Mail: david.weichselbaum @ allianz.at