REPT BATTERO Energy startet eine globale Null-Kohlenstoff-Strategie, um die Transformation und Entwicklung der Industrie zu beschleunigen

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die BATTERO Energy Co. Ltd. („REPT BATTERO" oder „das Unternehmen"), ein führender Anbieter von neuen Energielösungen, hinter dem der chinesische Edelstahl- und Nickelgigant Tsingshan Industry steht, hat auf dem Siebten Internationalen Gipfel für Batterieanwendungen (CBIS2022), der am 20. Dezember in Schanghai, China, stattfand, offiziell den Start seiner globalen Netto-Null-Kohlenstoff-Strategie angekündigt. Die Strategie zielt darauf ab, die Transformation der Industrie weiter voranzutreiben und die globale Entwicklung einer kohlenstofffreien Industrie zu fördern.

Im Kontext der weltweiten Revolution der „grünen Energie" sind große Volkswirtschaften auf der ganzen Welt aktiv dabei, den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu vollziehen. Dr. Hou Min, Vizepräsident von REPT BATTERO, hielt auf der CBIS 2022 eine Grundsatzrede zum Thema „Globalisierungsmuster für Strombatterien im Kontext von kohlenstoffarmen Technologien" und stellte dabei dem Publikum die erste globale Null-Kohlenstoff-Erklärung von REPT BATTERO vor.

Die Rede betonte das Ziel von REPT BATTERO, ultimative Innovation zu erreichen und ein kohlenstofffreies Produktportfolio und Lösungen mit branchenführenden Vorteilen zu schaffen, sowie das Engagement des Unternehmens, die Nachfrage nach kohlenstofffreier Transformation auf dem globalen Markt zu bedienen.

Mit einem straffen Zeitplan will REPT BATTERO als führendes Unternehmen auf dem globalen Markt für neue Energien das Ziel erreichen, bis 2030 kohlenstofffrei zu werden und bis 2060 kohlenstoffneutral zu sein.

„Mit Blick auf die Zukunft wird REPT BATTERO mit gutem Beispiel vorangehen, um die rasche Entwicklung des globalen Marktes für neue Energien zu unterstützen, die skalierte Anwendung sauberer Energie und kohlenstofffreier Technologien zu fördern und einen wichtigen Beitrag zur Erreichung klimaneutraler Ziele und zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels zu leisten", sagte Dr. Hou.

Auf der CBIS 2022 erhielt REPT BATTERO zwei Auszeichnungen als „Einflussreiches Unternehmen des Jahres" und „Innovationsunternehmen des Jahres" für seine beispielhafte Umstellung auf eine globale kohlenstofffreie Produktion.

Die Globale Null-Kohlenstoff-Strategie von REPT BATTERO

In den letzten fünf Jahren hat sich REPT BATTERO zu dem am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Branche für neue Energielösungen entwickelt und rund 600.000 Haushalte mit grüner, sauberer Energie versorgt. Mit Stand vom Oktober 2022 hat REPT BATTERO 7,3 GWh an Energiespeicherbatterien geliefert, die dazu beigetragen haben, den Kohlenstoffausstoß um 7,5 Millionen Tonnen zu reduzieren, und seine Strombatterien wurden in mehr als 300.000 Fahrzeugen installiert, wodurch insgesamt 132.600 Tonnen Kohlenstoffemissionen eingespart werden konnten.

REPT BATTERO nutzt das starke Fundament und die globalen Marktvorteile von Tsingshan Industry, um qualitativ hochwertige Produkte mit stabiler Leistung zu liefern. Die Prioritäten liegen dabei auf der Einführung strenger Qualitätskontrollen und dem Bau umweltfreundlicher Fabriken, um die gesamte Industriekette von den vorgelagerten Rohstoffen über die Herstellung bis hin zur Lieferkette und dem Kundendienst kohlenstofffrei zu gestalten.

REPT BATTERO hat sein Kohlenstoffmanagement beschleunigt und einen Standard für die Umwandlung von Treibhausgasen sowie eine statistische Logik entwickelt, um die Kohlenstoffemissionen über den gesamten Lebenszyklus zu messen und zu kontrollieren, und sich das Ziel gesetzt, bis 2026 eine Ökobilanz von weniger als 50 kg CO₂/KWh zu erreichen.

REPT BATTERO baut die nächste Generation kohlenstofffreier Fabriken, die intelligentes Energiemanagement und Ökostrom kombinieren, um die Ziele der Kohlenstoffreduzierung zu erreichen und die Entwicklung der datengesteuerten intelligenten Fertigung voranzutreiben.

Das Unternehmen hat in China eine Produktionskapazität von 32,7 GWh erreicht und errichtet derzeit vier neue Produktionsstätten in Wenzhou, Foshan, Jiashan und Liuzhou. REPT BATTERO wird in Kürze mit dem Bau seiner Standorte in Indonesien und Europa beginnen, um bis 2025 eine kohlenstofffreie Batterieproduktionskapazität von 150 GWh zu erreichen.

REPT BATTERO hat den Börsengang für Dezember 2022 beantragt. Das führende Unternehmen für Strombatterien liefert derzeit Produkte und Lösungen an namhafte Kunden wie Wuling Motors, Stellantis, Goodwe und Sungrow.

