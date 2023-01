Oskar Deutsch mit 95,7% zum IKG-Präsidenten wiedergewählt

Bei der konstituierenden Sitzung des Kultusvorstands wurde Oskar Deutsch wiedergewählt, Michael Galibov Vizepräsident und Claudia Prutscher Vizepräsidentin

Wien (OTS) - Am Abend des 11. Jänner 2023 hat sich der Kultusvorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Wien konstituiert. In der konstituierenden Sitzung wählten 23 Mandatarinnen und Mandatare das Präsidium. Ein Mandatar war krankheitsbedingt verhindert. Das Präsidium setzt sich wie folgt zusammen:



- Präsident Oskar Deutsch (ATID): 22 von 23 Stimmen (95,7%)

- Vizepräsident Michael Galibov (Verein Bucharischer Juden): 22 von 23 Stimmen (95,7%)

- Vizepräsidentin Claudia Prutscher (ATID): 23 von 23 Stimmen (100%)



Im Rahmen der konstituierte Sitzung wurden rund 200 ehrenamtliche Mitglieder aus allen Bereichen der Gemeinde in über 20 Kommissionen und Gremien der IKG Wien und ihrer Institutionen entsandt.



Der neu konstutierte Kultusvorstand wurde im November 2022 gewählt. Das Ergebnis der Wahl sowie die Mandatsverteilung finden Sie auf der Website der IKG Wien unter: https://www.ikg-wien.at/nachrichten/ikg-wahlen-2022

