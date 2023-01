Small: Weiterführung des Traditionsbetriebs gesichert

Restrukturierung des Traditionsbetrieb erfolgreich abgeschlossen

120 Arbeitsplätze in Wien und Linz sind gesichert

Management Team erweitert

Der Sanierungsplan der "Small" Wärme-, Klima- und Sanitäranlagen GmbH, ein Traditionsbetrieb mit Standorten in Linz und Wien, wurde diese Woche angenommen. Die Gläubiger stimmten dem Sanierungsplan, sowie der deutlich verbesserten Barquote von 10% mit überwältigender Mehrheit zu. Lieferanten und Kunden haben vollstes Vertrauen in die Sanierung des Betriebs ausgesprochen.

Dadurch sind 120 Arbeitsplätze in Wien und Linz gesichert. Die Fachkompetenz und -kenntnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen wesentlichen Beitrag für die erfolgreiche Weiterführung des Unternehmens. "Small" fokussiert nun auf technisch anspruchsvolle Projekte und Kunden sowie auf den Ausbau der Zukunftsfelder erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit. Zudem verstärkt Michael Hametner als CFO das Management Team, welches überzeugt ist, dass die zukunfstgerichtete Neugestaltung und das positive Marktumfeld die weitere erfolgreiche Entwicklung von "Small" gewährleisten.

Über "Small" Wärme-, Klima- und Sanitäranlagen GmbH

Das Traditionsunternehmen " Small“ geht auf die Gründung durch David Small im Jahr 1879 zurück. 1955 übernahm der Tiroler Unternehmer KR Ing. Hans Hiesmayr den Betrieb und brachte ihn in die Firmengruppe Hiesmayr – "Small" – Körting ein. 1975 wurde die "Small" Wärme-, Klima- und Sanitäranlagen GmbH gegründet, seit 1996 gibt es neben der Zentrale in Linz auch Filialen in Wien. Das Unternehmen ist österreichweit tätig, beschäftigt ca. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Linz und Wien und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von durchschnittlich € 25 Mio.

