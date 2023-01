ORF-III-Wochenhighlights: „Winter in Wien damals“, Kitzbühel und „Gräfin Mariza“ aus dem Musiktheater Linz

Von 16. bis 22. Jänner 2023

Wien (OTS) - Doku-Highlights in „Erbe Österreich“, „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Dienstag, dem 17. Jänner 2023, zeigt die „Erbe Österreich“-Premiere „Winter in Wien damals“ (20.15 Uhr), wie die kalte Jahreszeit den Menschen vor 100 Jahren zu schaffen machte. In alten Aufnahmen sind Herausforderungen wie die Schneeräumung ohne motorisierte Geräte, aber auch Freuden wie Rodelpartien im Wienerwald zu sehen. Außerdem beleuchtet die „Erbe Österreich“-Produktion „Die Wiener Müllabfuhr – Wie alles begann“ (21.05 Uhr) die Entstehung der modernen Abfallentsorgung, das Aufkommen der öffentlichen Verkehrsmittel wiederum ist Thema in „Die Wiener Straßenbahnen – Eine Reise zu den Anfängen“ (21.55 Uhr).

In einer neuen „Heimat Österreich“-Folge begibt sich ORF III am Mittwoch, dem 18. Jänner, nach Tirol. „Im Stubaital“ (20.15 Uhr) stellt Regisseurin Andrea Albrecht besondere Menschen, die regionale Traditionen fortführen, vor. Dann taucht die „Landleben“-Premiere „Winter in Musau“ (21.05 Uhr) noch tiefer in das ländliche Tirol ein. Die Dokumentation begleitet das Dorfleben der rund 400 Einwohnerinnen und Einwohner. Durch die unmittelbare Nähe arbeiten viele Menschen als sogenannte „Grenzgänger“ in Deutschland.

Am Donnerstag, dem 19. Jänner, begleitet die „Land der Berge“-Produktion „Bergbauernleben: Der Winter“ (20.15 Uhr) vier Familien aus Salzburg, Tirol, Kärnten und der Steiermark.

„Wunder oder Plunder mit Wolfgang Böck“, „ORF-III-Künstlergespräche“ mit Max Goldt, „Kabarett im Turm“ und „Gräfin Mariza“-Operette

Eine neue Folge des Formats „Wunder oder Plunder mit Wolfgang Böck“ steht anlässlich des 70. Geburtstag des Publikumslieblings am Dienstag, dem 17. Jänner, um 22.45 Uhr, auf dem Programm. In der Quizshow können die Kandidatinnen und Kandidaten, die ausgewählte Gegenstände richtig erraten, diese gleich mit nach Hause nehmen.

Am Donnerstag, dem 19. Jänner, lädt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) zu einer neuen Folge der „ORF-III-Künstlergespräche“, in der sich Moderator Peter Fässlacher mit Schriftsteller und Comic-Zeichner Max Goldt über Karriere und Privatleben unterhält. Später überzeugt die „Donnerstag Nacht“ mit einer humorvollen Neuauflage eines weltbekannten Klassikers von William Shakespeare: In „Julia und Romeo“ (22.00 Uhr) sorgen Caroline Athanasiadis und Erich Furrer in „Kabarett im Turm“ für beste Unterhaltung.

Am Sonntag, dem 22. Jänner, präsentiert ORF III zwei Neuproduktionen:

In „LICHTblicke & WEGweiser“ (8.45 Uhr) ergründen Moderatorin Vera Russwurm und Marianne Hengl, wie ein geglücktes Leben trotz Schwierigkeiten gelingen kann. Im Hauptabend zeigt „Erlebnis Bühne“ „Aus dem Musiktheater Linz: Gräfin Mariza“ (20.15 Uhr): eine Bilderbuch-Operette in drei Akten von Emmerich Kálmán, in der sich die Protagonisten in einem Geflecht falscher Annahmen wiederfinden. Es spielen und singen u. a. Carina Tybjerg Madsen (Gräfin Mariza), Michael Wagner (Fürst Moritz Dragomir Populescu) und Jonathan Hartzendorf (Baron Koloman Zsupán). Die musikalische Leitung der Inszenierung von Thomas Enzinger übernimmt Marc Reibel.

Ski-Mekka Kitzbühel

Anlässlich des Hahnenkamm-Rennens wirft ORF III einen Blick auf den Tiroler Wintersportort. Der „ORF III Themenmontag“ am 16. Jänner präsentiert „Kitzbühel und die Russen“ (20.15 Uhr). Die Recherchen dieser Neuproduktion zeigen, wo russisches Vermögen im Traditionsskiort zu finden ist. Anschließend folgen drei weitere „Themenmontag“-Dokumentationen: „Kitzbühel – Tourismus um jeden Preis“ (21.05 Uhr), „Kitzbühel und die Reichen“ (21.55 Uhr) und „Am Schauplatz: Betongold an der Piste“ (22.45 Uhr).

Am Mittwoch, dem 18. Jänner, widmet sich die „Landleben“-Premiere „Das alte Kitzbühel“ (21.55 Uhr) der bergbäuerlichen Lebensweise abseits der Skipisten. Regisseur Wolfgang Niedermair erzählt, wie der alpine Winter die Landwirtschaft und die traditionellen Höfe in der Region prägt.

Nach zahlreichen Porträts und Dokus mit Bezug zum Skisportort am Freitagabend und Samstagnachmittag zeigt ORF III am Samstagabend, dem 21. Jänner, die „zeit.geschichte“-Produktion „Kitzbühel – Geschichte einer glamourösen Alpenstadt“ (20.15), die den Wirtschaftsaufschwung der Region in den letzten 100 Jahren rekonstruiert.

Schulterschmerzen in „MERYN am Montag“, Long Covid in „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“

„MERYN am Montag“ thematisiert am 16. Jänner „Schulterschmerzen“ (18.40 Uhr) und berichtet über Behandlungsmöglichkeiten. Siegfried Meryn und Philipp Heuberer, Facharzt für Orthopädie, beantworten die Fragen der Zuschauer/innen zu diesem Thema.

Am Mittwoch, dem 18. Jänner, beschäftigt sich eine neue Folge von „MERYNS sprechzimmer“ mit „Long Covid – die neue Volkskrankheit?“ (22.30 Uhr). Symptome äußern sich anhand zahlreicher grundverschiedener Beschwerden, was die Erforschung des neuartigen Krankheitsbildes dementsprechend erschwert. Passend dazu ist anschließend die „treffpunkt medizin“-Neuproduktion „Rätsel Long Covid – Der lange Weg zur Heilung“ (23.20 Uhr) zu sehen. ORF III begleitet Patientinnen und Patienten bei ihrem Kampf gegen die Krankheit und blickt auf mögliche Behandlungsmethoden.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

