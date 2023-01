„ZIB Spezial“ mit „Festakt zur Wiedereröffnung des Parlaments“

Am 12. Jänner ab 14.30 Uhr live in ORF 2 und ORF III

Wien (OTS) - Im Juli 2017 haben Nationalrat und Bundesrat zum letzten Mal im Haus am Ring getagt. Seither wurden die Sitzungen wegen der notwendigen Generalsanierung im Großen Redoutensaal der Hofburg abgehalten. Am Donnerstag, dem 12. Jänner 2023, wird mit einem Festakt im Bundesversammlungssaal die Wiedereröffnung begangen. ORF 2 überträgt diesen im Rahmen einer von Nadja Bernhard moderierten „ZIB Spezial“ ab 14.30 Uhr live. ORF III beginnt seine Berichterstattung bereits um 14.05 Uhr mit „Ein Ringstraßenbau in neuem Glanz – Das wiedereröffnete Parlament“ und zeigt dann ab 14.55 Uhr den Festakt ebenfalls live.

Aus den ursprünglich geplanten drei Jahren im „Ausweichquartier“ sind fünfeinhalb geworden. Die Kosten wurden 2014 per Gesetz mit 352,2 Mio. Euro für die Generalsanierung und 51,4 Mio. Euro für das Ausweichquartier festgelegt. Darüber hinaus hatte man damals schon eine 20-prozentige Reserve eingebaut, die 2020 aktiviert wurde. Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen, die Rückübersiedlung läuft.

Als Gast- und Festredner wird der frühere Präsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Schäuble, erwartet. Weitere Reden kommen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der Zweiten Präsidentin Doris Bures und dem Drittem Präsidenten Norbert Hofer sowie von Bundesratspräsident Günter Kovacs. Weiters wird es ein von „Hohes Haus“-Präsentatorin Rebekka Salzer moderiertes Gespräch mit den Klubobleuten der Parlamentsfraktionen geben. ORF-Kultur-Expertin Clarissa Stadler wird durch die Veranstaltung führen. Den musikalischen Beitrag zum Festakt steuern Mitglieder der Wiener Philharmoniker bei.

Weitere Sendungen in ORF III

Samstag, 14. Jänner:

20.15 Uhr: Säule der Demokratie – Geschichte des österreichischen Parlaments

21.05 Uhr: Vorsitz im Hohen Haus – Die PräsidentInnen des Nationalrats

danach: Dacapos der zeit.geschichte-Reihe Baumeister/innen der Republik:

Leopold Figl (21.55 Uhr)

Bruno Kreisky (22.50 Uhr)

Barbara Prammer (0.00 Uhr)

Franz Vranitzky (0.50 Uhr)

Julius Raab (1.45 Uhr)

Anlässlich der Rückübersiedlung des Parlaments ins renovierte Parlamentsgebäude und der „Tage der offenen Tür“ am kommenden Wochenende widmet sich die Ö1-Sendung „Punkt eins“ der Frage, wie repräsentativ Österreichs Parlament ist: Am Freitag, dem 13. Jänner, um 13.00 Uhr diskutiert Ö1-Moderatorin Andrea Hauer mit dem Staatswissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik und mit dem Pädagogen Leopold Lugmayr, der die „Demokratiewerkstatt“ des Nationalrats leitet, über den österreichischen Parlamentarismus. Mit dem Thema Parlamentarismus beschäftigt sich am Donnerstag, dem 9. Februar, um 16.40 Uhr auch die „Ö1 Kinderuni“. Hitradio Ö3 berichtet über die Wiedereröffnung des Parlaments im Rahmen der Ö3-Nachrichten und im Ö3-Wecker.

ORF.at berichtet umfassend über den Festakt zur Wiedereröffnung des Parlaments und lässt zu diesem Anlass auch die Geschichte und Entwicklung von Gebäude und Institution Revue passieren. Die ORF-TVthek stellt die ORF-TV-Berichterstattung live und on demand bereit. Auch der ORF TELETEXT informiert ausführlich über das „neue“ Hohe Haus.

