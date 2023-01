Barbara Stöckl im Gespräch mit Armin Wolf, Peter Filzmaier und Martin Grubinger

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 12. Jänner um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 12. Jänner 2023, um 23.00 Uhr in ORF 2 Journalist Armin Wolf, Politologe Peter Filzmaier und Musiker Martin Grubinger, die ein gemeinsames Bühnenprogramm verbindet, zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Peter, Martin und der Wolf“ lautet der Titel des Programms, mit dem die drei Herren im Wiener Konzerthaus auftreten. ORF-Anchor Armin Wolf und Politik-Erklärer Peter Filzmaier sitzen einander regelmäßig im „ZIB 2“-Studio gegenüber und betreiben auch einen gemeinsamen Podcast – doch wie passt Martin Grubinger dazu, der als Schlagzeuger und Multipercussionist weltweit in den führenden Konzerthäusern auftritt? Das erklären die Bühnenpartner im Gespräch mit Barbara Stöckl: Es ist vor allem die Fußball-Leidenschaft, die Grubinger und Filzmaier verbindet. Grubinger und Wolf wiederum brachte die Musik zusammen – der Ausnahmemusiker gab dem Journalisten vor einigen Jahren sogar einen Percussion-Workshop. Und alle drei eint ihr politisches Interesse. Im Nighttalk „Stöckl“ erzählen sie auch, was sie in ihrem Aufwachsen dahingehend geprägt hat, und erklären, wie sie auf die aktuelle Vertrauenskrise von Politik und Medien blicken.

