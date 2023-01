CDG: Mandatsverlängerung für den Präsidenten und Verstärkung für den Senat

Wie Bertrand Russel in seiner Philosophie des Abendlandes festgehalten hat, verdankt die Wissenschaft ihren Sieg hauptsächlich ihrer praktischen Nützlichkeit. Die CDG ist bestrebt, dazu durch die Förderung anwendungsnaher Grundlagenforschung einen systematischen Beitrag in Österreich zu leisten. Dabei werden in einem geregelten Kreis exzellente Grundlagenforschung und anspruchsvolle Fragestellungen aus Industrie und Wirtschaft miteinander in Verbindung gebracht, und zwar in Form von mehrjährigen CD-Labors an Universitäten und JR-Zentren an Fachhochschulen. Ziel dieser Labors und Zentren ist die Gewinnung neuer nutzenstiftender Erkenntnisse für die Gesellschaft. Die Regelung dieses Kreises aus Grundlagenwissenschaft und Anwendung, also die Qualitätskontrolle der Anträge und des wissenschaftlichen Outputs der Labors und Zentren, unterliegt dem Senat der CDG.

em.o.Univ.Prof. DI Dr. Dr.h.c. Hans Irschik, Vorsitzender des Senats der Christian Doppler Forschungsgesellschaft

