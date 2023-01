Ausgezeichnet mit dem deutschen Fernsehpreis 2022: 4. Staffel "Kampf der Realitystars" startet Produktion (FOTO)

München (ots) - Der Geruch von Meersalz, Sonnencreme und ganz viel guter Unterhaltung liegt in der Luft, denn: Die Sala steht, Moderatorin Cathy Hummels ist vor Ort und die ersten Promis sind eingezogen! Endlich starten die Aufzeichnungen der vierten Staffel des RTLZWEI-Quotenhits "Kampf der Realitystars" in Thailand. Wer wird sich diesmal den Titel "Realitystar 2023" erkämpfen und 50.000 Euro Preisgeld erspielen?

Drehstart in Thailand

Über 20 Promis treten an

Moderation: Cathy Hummels

Neues Jahr, neue Staffel: "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Cathy Hummels ist bereits in Thailand und freut sich auf die Fortsetzung der preisgekrönten Realityshow:

"Endlich darf ich wieder für meine Lieblingsshow "Kampf der Realitystars" vor der Kamera stehen! Die nächsten Wochen werden schweißtreibend, aber schön. Und das Lineup kann sich einmal mehr sehen lassen!"

Auch wenn die Moderatorin noch nicht verraten darf, wer alles mit von der Partie ist, so lässt sie zumindest durchblicken, dass der Mix einmal mehr Zündstoff mitbringt: "Unsere Realitystars kommen wieder aus sämtlichen Genres. Von Star bis Sternchen ist alles dabei".

Einen großen Dank spricht Cathy Hummels umgehend ans Team aus: "Alle Beteiligten sind dabei, eine weitere großartige Staffel zu produzieren. Das ganze KDRS-Ensemble von RTLZWEI und Banijay hat Lust auf unser gemeinsames Projekt und ist hochmotiviert!".

Bei "KDRS" lebt die Hautevolee der Realitystars gemeinsam unter dem Dach der wunderschönen Sala, mit ungetrübtem Blick auf Star-Strand und den indischen Ozean. Doch so paradiesisch wie das zunächst anmutet, wird es nicht: Alle Promis kämpfen um Sendezeit, wollen die Spiele aus dem Reality-Kosmos gewinnen und sich beliebt machen, um nicht frühzeitig aus der Show zu fliegen. Der Verbleib in der Sala ist niemandem gewiss, denn es ziehen immer wieder neue Realitystars ein und sorgen für Wirbel. Sie entscheiden, wer "KDRS" bei der nächsten "Stunde der Wahrheit" verlassen muss. Wer wird sich gegen alle anderen Promis durchsetzen, am besten unterhalten und den Zuschauenden schlussendlich beweisen, dass er oder sie DER Realitystar des Jahres ist...?

Den Cast sowie die Ausstrahlungstermine von "Kampf der Realitystars" gibt RTLZWEI zeitnah bekannt.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den sagenumwobenen Titel "Realitystar 2023". Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. Der Kampf um Sendezeit ist eröffnet! Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert.

