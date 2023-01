Pressekonferenz Salzburg Museum

Salzburg (OTS) -



Medientermin



Es sprechen:



Bernhard Auinger, Bürgermeister-Stellvertreter

Wilfried Haslauer, Landeshauptmann

Martin Hochleitner, Direktor Salzburg Museum

Peter Höglinger, Sachverständiger Bundesdenkmalamt

Brigitta Pallauf, Präsidentin Salzburger Museumsverein

Holger Wendling, Leitung Fachbereich Archäologie Salzburg Museum



Wir freuen uns, wenn Sie an diesem Medientermin teilnehmen und

bitten um Anmeldung per Mail an

franziska.kraenzler @ salzburgmuseum.at oder telefonisch unter +43 662

620808-708



Datum: 17.1.2023, um 10:00 Uhr



Ort:

Salzburg Museum Neue Residenz

Mozartplatz 1, 5020 Salzburg



Rückfragen & Kontakt:

Franziska Kränzler

Öffentlichkeitsarbeit & Marketing



franziska.kraenzler @ salzburgmuseum.at

+43 662 620808-708

+43 664 8559261