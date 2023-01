Der Falke kehrt zurück!

Auf den Spuren des Mythos Falco in Gastein

Gastein (OTS) - Am 6. Februar jährt sich der Todestag von Falco zum 25. Mal. Der nach wie vor einzige Künstler, der mit einem deutschsprachigen Song die Spitze der US-Charts erreichte, war auch im Gasteinertal oft zu Gast.

Dass der Falke jetzt in die Alpen zurückkehrt hat aber eine ganz andere Bewandtnis. „Begonnen hat alles am 23. Oktober 2016! Im Rahmen der „Falco goes school – Tour“ war ich mit Falco-Producer Rob Bolland in Bad Gastein und wir haben in einem alten Schaukasten eines Hotels ein Foto mit Falco entdeckt“, erzählt Wolfgang Kosmata, Falco Privatstiftung. Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Geschichten von Falco Freunden aus dem Gasteiner Tal bekannt.

Ausgehend vom Talentebewerb „Falco goes School“ waren beim Requiem im Stephansdom anlässlich Falcos 20. Todestages am 02.02.2018 neben vielen namhaften Persönlichkeiten auch der BORG Gastein Chor unter der Leitung von Elisabeth Wieland und Solistinnen der Schule maßgeblich an der Gestaltung beteiligt. Somit war die nächste enge Verbindung geknüpft.

Mit Blick auf den 25. Todestag widmet Gastein ein ganzes Wochenende dem Mythos Falco und begibt sich auf die Spuren des Ausnahmekünstlers. Vom 27. bis 29. Jänner erlebt man Spannendes, Exaltiertes und Interessantes zur Verbindung Falco x Gastein.

Es gibt eine Premiere des Films „Das Falco Requiem aus dem Wiener Stephansdom“, Zeitzeugen erzählen ihre persönlichen Erlebnisse mit Falco im Gasteiner Nachtleben und bei der Falcos Tour begibt man sich an jene speziellen Plätze, an denen eine der schillerndsten Persönlichkeiten der heimischen Musikszene hier in Gastein hoch gelebt hat. Den Abschluss bildet die Falco Night – „die Nacht gehört uns bis zum Morgen.“ „Ich freue mich schon sehr, Falcos frühere Freunde im Gasteinertal kennenzulernen und ganz besonders auf die Premiere von 'Das Falco Requiem aus dem Wiener Stephansdom'“, ist Wolfgang Kosmata von dem bevorstehenden Veranstaltungswochenende begeistert.

Programm:

Freitag 27.1.

Abend:

Welcome Abend - Servus Falco! "Lass die Reise niemals enden"



Samstag 28.1.

Nachmittag:

Falcos Tour - zu seinen Lieblings-Plätzen in Gastein

Abend:

FILMPREMIERE "Falco Requiem" aus dem Stephansdom 2018

Aftershow der Filmpremiere mit Live-Band

Eine Veranstaltung des Kur- und Tourismusverbandes Bad Hofgastein und des Kur- und Tourismusverbandes Bad Gastein in Kooperation mit dem BORG Gastein powered by Kosmata Concerts in Kooperation mit der Falco Privatstiftung.

Weitere Presseinformationen im Pressecenter

Rückfragen & Kontakt:

Gasteinertal Tourismus GmbH

Harald Kohler

Marketing

+43 6432 3393-118

presse @ gastein.com

https://presse.gastein.com/