4-mal schnellere Datenverteilung und Stabilität des Systems weiter erhöht: Datenfeed der Wiener Börse erneuert

Wien (OTS) - Diese Woche geht die neue Infrastruktur zur Marktdaten-Verteilung der Wiener Börse in Betrieb. Über 270 Kunden erhalten Börsendaten von 11 Märkten viermal schneller. Sowohl Software als auch Hardware und das Betriebssystem des ADH-Datenfeeds (Alliance Data Highway) wurden in enger Abstimmung mit den Kunden von den IT-Experten der Wiener Börse auf den modernsten technischen Stand gebracht. Damit wird die Stabilität des Systems weiter erhöht und die Latenz noch einmal gesenkt. Der bis 3. April laufende Parallelbetrieb erleichtert Kunden den Umstieg. Die Einführung einer permanenten Simulationsumgebung sowie einer produktionsgleichen Testumgebung ermöglicht es den Kunden zukünftig ausführliche und komplexe Test-Szenarien zu fahren.

„Nach der Erneuerung des Handelssystems reiht sich die Verbesserung des Datenfeeds in eine Serie an Investitionen in unsere Infrastruktur ein. Während des gesamten Prozesses hat sich das Börsenteam klar an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Damit kommen wir den höchsten technischen und funktionalen Anforderungen an transparente Information über den Wertpapierhandel nach“ , so Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse.

Die Wiener Börse verteilt weltweit Echtzeit-Daten von 11 Märkten: Informationen und Preise zu Wertpapieren aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kasachstan, Kroatien, Nordmazedonien, Österreich, Serbien, Slowenien, Tschechien, Ungarn sowie Handelsdaten der Energiebörse EXAA Energy Exchange Austria. Die One-Stop-Shop-Lösung der Wiener Börse reduziert den administrativen, rechtlichen und technischen Aufwand beim Dateneinkauf für die Kunden auf ein Minimum. Mehr als 16.000 Endverbraucher aus rund 60 Ländern nutzen den Wiener Datenhub für Zentral- und Süd-Ost Europa.

