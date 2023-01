BLICKWECHSEL. Das neue Nachrichtenmagazin bei ServusTV - LIVE

Ab morgen, 12.01., jeden Donnerstag um 21:15 Uhr

Salzburg/Wals (OTS) - Im neuen Nachrichtenmagazin "BLICKWECHSEL" präsentiert Katrin Prähauser wöchentlich Recherchen zu aktuellen Themen und exklusive Umfragen des Meinungsforschungsinstituts OGM. In der ersten Ausgabe geht es u.a. um die Aktivisten der "Letzten Generation" und deren Aktionen, zu Gast ist der Extremismusforscher Nicolas Stockhammer.

Ab 2023 steht der Donnerstag bei ServusTV ganz im Zeichen der Information. Bevor Michael Fleischhacker – um 21:50 Uhr etwas früher, als gewohnt – zum „Talk im Hangar-7“ bittet, startet der Salzburger Privatsender ab Donnerstag, den 12.01.2023 mit „BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin“ ein neues Info-Format und setzt damit den Ausbau seines erfolgreichen Nachrichtenangebots konsequent fort. Moderatorin Katrin Prähauser präsentiert eine halbe Stunde lang Hintergründe und exklusive Recherchen zu den wichtigsten aktuellen Themen, die Österreich bewegen. Im Fokus stehen dabei Aspekte, die bislang wenig oder gar nicht berücksichtigt wurden – eben der „Blickwechsel“. Vertieft werden die Themen in jeder Sendung mit einem Experten als Studiogast.

„Unser Ziel ist es, die Vielseitigkeit von Entwicklungen und politischen Entscheidungen aufzuzeigen, ohne zu belehren. Jeder Seher und jede Seherin kann sich dann aufgrund der präsentierten Fakten selbst eine Meinung bilden. Das Motto lautet: Erkenntnisgewinn, statt Ideologie“, erklärt Katrin Prähauser die Idee hinter dem Format. Das renommierte Meinungsforschungsinstitut OGM befragt außerdem für jede Sendung Menschen in Österreich zu aktuellen Themen, diese Ergebnisse werden in der Sendung analysiert und eingeordnet. „Eine starke Neugier, alle Seiten zu einem Thema zu kennen, also auch unkonventionelle und bislang womöglich nicht so bekannte Standpunkte, an diesem Zugang wollen wir weiter festhalten“, so Prähauser

In der ersten Sendung geht es um die Themen:

Klima-Kleber : Um auf die Erderwärmung hinzuweisen, blockieren Aktivisten nicht nur den Morgenverkehr, sondern schrecken auch davor nicht zurück, Flughäfen zu besetzen oder die Luft aus Reifen von SUVs zu lassen. Wie radikal kann die Bewegung noch werden? Dazu spricht Katrin Prähauser mit dem Extremismusforscher Nicolas Stockhammer.





„BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin“

Neu ab Donnerstag, den 12.01.2023 wöchentlich ab 21:15 Uhr – live bei ServusTV und ServusTV On.



