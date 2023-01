Equans weitet seine Marktpräsenz aus

Wien (OTS) - EQUANS Kältetechnik GmbH, Teil von Equans in Österreich, übernimmt die Mehrheitsanteile am traditionsreichen Kälte- und Klimatechnikunternehmen Rudolf Balley Gesellschaft m.b.H. aus Grafenwörth, Niederösterreich.



Nach über 50 Jahren gibt Herr KommR. Ing. Rudolf Balley seine Anteile an dem von seinem Vater 1953 gegründeten Kälte- und Klimatechnik Fachbetrieb ab. Mit Equans Kältetechnik steigt ein in Österreich seit 1947 tätiges Gewerbe-, Industrie- und Klimakälte Unternehmen ein.



„Mit dem Einstieg bei Rudolf Balley bauen wir unsere regionale Präsenz weiter aus und freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Produktportfolios für alle Kunden“, erklärt der neue Eigentümervertreter und Geschäftsführer Ing. Mag. (FH) Philipp Baumgartner, MBA.



Herr Bernhard Berger, Minderheitsbeteiligter bei Rudolf Balley Gesellschaft m.b.H., bleibt dies weiterhin und agiert auch künftig als Prokurist und gewerberechtlicher Geschäftsführer des Unternehmens. Er steht für die Kontinuität bei Mitarbeitenden und Kunden.



„Ich freue mich, dass es mir gelungen ist, mit Equans Kältetechnik einen neuen Gesellschafter für Rudolf Balley Gesellschaft m.b.H. zu finden, der durch Innovation und wirtschaftliche Stabilität ein Garant dafür ist, das Unternehmen weiterhin als sicherer Arbeitgeber und zuverlässiger Partner unserer Lieferanten und Kunden zu führen“, ergänzt KommR. Ing. Rudolf Balley im Rahmen der feierlichen Übergabe.



Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Über Rudolf Balley GmbH

Das Unternehmen ist seit vielen Jahrzenten als Spezialist für Kälte- und Klimatechnik in Niederösterreich und Wien tätig. Es erledigt alle Aufgaben von der Beratung, der Planung, der Errichtung bis hin zur Wartung und Instandsetzung von Gewerbe- und Industriekälteanlagen sowie von Klimaanlagen. Der vertrauensvolle und kompetente Umgang der engagierten Fachkräfte mit Partnern und Kunden zeichnet das Unternehmen aus.

Über EQUANS Kältetechnik GmbH

Equans Kältetechnik zählt in der Industrie-, Klima- und Gewerbekälte sowie bei der Wärmepumpentechnologie zu den führenden Unternehmen in Österreich und der Schweiz. Unabhängig, ob kleine gewerbliche Kältemaschinen oder komplexe industrielle Anlagen, die nach Höchstleistung verlangen: Durch unsere jahrelange Erfahrung finden wir für alle Anforderungen wirtschaftliche und energieeffiziente Lösungen nach Maß. Dank tiefgehender Kenntnisse der Maschinen und Anlagen sind wir Ihr verlässlicher Partner für Kälte und Wärme.



- Industrie- und Gewerbekälte

- Klimakälte

- Wärmepumpen

www.equans.at

Rückfragen & Kontakt:

Jörg Heißenberger

Geschäftsführer EQUANS Austria GmbH

T: +43 5 740 36 - 1000

E: joerg.heissenberger @ equans.com