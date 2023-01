Neues ISS Headoffice Österreich

Der Facility Services Marktführer übersiedelte in innovativen Wiener Workspace

Wien (OTS) - Mit Anfang Jänner übersiedelte der heimische Facility Services Marktführer in sein neues ISS Headoffice im zweiten Wiener Gemeindebezirk, Lassallestraße 1. Der 4.500 Quadratmeter (mit Untermietern = 6.000 Quadratmeter) große, nach aktuellen Trends ausgestattete Workspace, bietet auf zwei Etagen im 6. und 7. Stock des adaptierten Bürogebäudes rund 180 Arbeitsplätze. Bei der Einrichtung wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit, wohnliches Design, modernstes Equipment und das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeitenden und Besucher gelegt. Der neue Standort bietet lichtdurchflutete, offene und inspirierende Arbeitsplätze, flexibel nutzbare Konferenz- und Schulungsräume, höchsten technischen Standard sowie gemütliche Bistros, eine innovative Showküche der Eigenmarke taste‘njoy und ein neues, top-modernes Schulungszentrum. Zeitgleich übersiedelt auch das ISS-eigene Jobcenter an die neue Adresse.

„In den letzten Jahren haben sich Bürokonzepte massiv verändert. Als Experte für zukunftsorientierte Arbeitsplatzgestaltung passen wir uns nicht nur den aktuellen Bedürfnissen an, sondern nehmen in unserem neuen Workspace bereits jetzt künftige Trends vorweg.“, erläutert CEO Erich Steinreiber das neue, activity based working-Headoffice: „Ein innovativer, zentrumsnaher Standort mit perfekter Verkehrsanbindung in Kombination mit hybriden Desk-sharing-Lösungen zeichnet heute einen attraktiven Arbeitgeber aus. Hier wollen wir unseren Mitarbeiter:innen eine inspirierende Umgebung zur nachhaltigen und flexiblen Nutzung bieten, in der sie sich nicht nur wohlfühlen, sondern zudem optimal entfalten können.“ Das gesamte Konzept spiegle in höchstem Maße die ISS Kultur, die Werte und das Versprechen „A Place to be you“ an Mitarbeitende und Kunden wieder, ein Unternehmen zu sein, dem sich jede/r zugehörig fühlen soll.

Neben einer 3.000 Quadratmeter großen offenen Bürowelt, stehen weitere 1.500 Quadratmeter für neue innovative Schulungsräume für die Bereiche Reinigung, Gebäudetechnik und eine Showküche für Food-Services zur Verfügung. Sie wurden nach modernsten Erkenntnissen konzipiert, um die Ausbildungsqualität noch weiter zu erhöhen und Kundenpräsentationen mit Hilfe von Live-Anwendungen anschaulicher zu machen. Für Bewerber:innen steht das bewährte, allerdings völlig neu adaptierte ISS Jobcenter zur Verfügung. Eine Freiluft-Terrasse mit Outdoor Küche sowie unterschiedliche Gesprächsinseln und Sozialbereiche sollen zudem die Kommunikation zwischen den Mitarbeiter:innen weiter fördern.



Fakten:

Neue Adresse:

ISS Headoffice, ISS Schulungs- und ISS Jobcenter

1020 Wien, Lassallestraße 1, Österreich

Tel.: +43 5 7400-1000

Web: http://www.issworld.at

Verkehrsgünstig am Praterstern gelegen mit unmittelbarer Anbindung an die Wiener Linien, die Schnellbahn und ÖBB, 15 Minuten vom Zentrum entfernt



Location:

4.500 Quadratmeter, aufgeteilt auf 2 Etagen im 6. und 7. Stock, davon 3.000 Quadratmeter Bürofläche und 1.500 Quadratmeter Show- und Schulungsräume, ergänzt um 1.500 Quadratmeter Untermietfläche = gesamt 6.000 Quadratmeter)

Räumlichkeiten:

Unterschiedlichste Arbeitsplätze, buchbare Schulungs- und Ausbildungsräume für zwei bis 50 Personen, Meeting-Zonen, Fokus- und Telefonboxen, die ein konzentriertes Arbeiten und störungsfreies Telefonieren ermöglichen, Kommunikationsbereiche und Kreativräume, ein Medien-Studio für Fotos und Video-Aufnahmen, taste‘njoy Showküche und Bistros, Sozialbereiche und eine großzügige Dachterrasse mit Outdoor Küche zur allgemeinen Nutzung mit Blick auf den Prater

Einrichtungsdesign:

Industrial-Style mit Holzelementen

Open Space-Bereiche mit ergonomischen Möbeln;

eine durch die ISS-Firmenfarben inspirierte blaue Farbigkeit, gepaart mit Schwarz, Grau, Crème und der Akzentfarbe Gelb

Mobilität:

60 Garagenplätze, E-Auto-Ladestationen, Fahrrad-Box, Mitarbeiterduschen



ÜBER ISS ÖSTERREICH

ISS Österreich ist der erfolgreiche Marktführer für Facility Services. Rund 7.000 Mitarbeitenden betreuen derzeit Gebäude ebenso wie Menschen, indem sie Räume zum Wohlfühlen schaffen. Mit fast 70 Jahren Erfahrung wird Kunden ein einzigartiges und vielfältiges Leistungsportfolio rund um Büro- und Industriegebäude sowie Flughäfen und Gesundheitseinrichtungen in den Bereichen Cleaning (Hygienelösungen), Technical (Gebäudetechnik), Food (Mitarbeiterverpflegung), Security (Sicherheitslösungen) sowie Support Services (Rezeption und interner Support), Workplace (Arbeitsplatzgestaltung) und IFS (integrierte Facility Services) geboten. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2021 rund 280 Mio. Euro an 13 Standorten. Weltweit ist ISS mit über 345.000 Mitarbeiter:innen in über 30 Ländern vertreten.

Mehr Informationen über ISS Österreich: www.issworld.at

