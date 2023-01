WELTjournal / WELTjournal +: „Schweden – Üben für den Ernstfall“ und „Prepper in den USA – Vorbereitung auf den Weltuntergang“

Am 11. Jänner um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist in Schweden ein altes, längst überwunden geglaubtes Bedrohungsszenario wieder real geworden. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 11. Jänner 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Schweden – Üben für den Ernstfall“. Um 23.05 Uhr folgt die Dokumentation „Prepper in den USA – Vorbereitung auf den Weltuntergang“.

WELTjournal: „Schweden – Üben für den Ernstfall“

Was 2014 – nach der russischen Annexion der Krim – in Schweden noch unvorstellbar war, wird jetzt von einer großen Mehrheit mitgetragen:

der NATO-Beitritt. Die Angst vor einer russischen Invasion ist groß geworden und viele Schweden bereiten sich auf den Ernstfall vor. Das „WELTjournal“ zeigt, wie Schwedens Zivilbevölkerung aktiv Krisenvorsorge betreibt: Robin, ein Familienvater aus Stockholm, hat in seiner Wohnung stets ausreichend Vorräte, um einige Wochen autark überleben zu können. Regelmäßig fährt er mit Frau und Kindern in die Wälder, um ein paar Tage in der Wildnis zu trainieren. Pär Plüschke bietet Kurse für Prepper an und kann sich kaum mehr vor Anfragen retten. Bei der Hotline der schwedischen Zivilschutzbehörde stehen die Telefone nicht mehr still. Quer durch alle Bevölkerungsschichten legen die Menschen Lebensmittelvorräte an, trainieren Überlebenstechniken oder lassen sich sogar an der Waffe ausbilden.

WELTjournal +: „Prepper in den USA – Vorbereitung auf den Weltuntergang“

Ob aus Angst vor Naturkatastrophen, Atomangriffen, Klimawandel oder gefährlichen ausländischen Machthabern, eines ist allen Preppern gemeinsam: die Angst vor einer Katastrophe, die die Welt, wie wir sie kennen, aus den Angeln hebt. Und eine Katastrophe der einen oder anderen Art scheint für viele immer realistischer zu werden. Hamsterkäufe oder Isolation werden Teil des Alltags. In den USA preppen fünf Prozent der Bevölkerung und manche schon seit vielen Jahren. „WELTjournal +“ zeigt eine Reportage der britischen Investigativ-Journalistin Stacey Dooley über Menschen in den USA, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Sie besucht unterschiedliche Prepper-Gemeinschaften, wie jene im tiefsten South Dakota, wo ehemalige Militärbunker zu zukünftigen Wohnmöglichkeiten umfunktioniert wurden. Das ganze Leben der Menschen ist auf das desaströse Zukunftsszenario ausgerichtet. Wie bei Rodney und seiner Familie, die in den Rocky Mountains in Colorado ein Leben ohne Komfort führen. Gemeinsam mit ihren Kindern gehen sie auf die Jagd, um sich zu versorgen. Waffen sind auch für die Kinder alltäglich. Prepper nehmen ihre Sicherheit selbst in die Hand. Sie verlassen sich nicht auf Staat oder Behörden.

