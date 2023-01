Wiener Stadthalle: Einladung zum TV- & Foto-Termin

Aufbau Holiday on Ice SUPERNOVA

Wien (OTS) - Auf das Publikum in der Wiener Stadthalle warten rasante Geschwindigkeiten, fliegende Skater:innen, Planeten und Sternenbilder, eine riesige 3D-LED-Wall, Akrobatik und vieles mehr. Holiday on Ice SUPERNOVA besticht mit groß gestalteten, verspielten und überraschenden Kostümwelten von Stardesigner Stefano Canulli, mit höchsten technischen Ansprüchen und vor allem mit spektakulären Performances der besten Eiskunstläufer:innen der Welt.

Die energiegeladene Eisshow SUPERNOVA nimmt ihr Publikum mit auf eine Abenteuerreise von der Erde zu den Sternen und endet mit einer Supernova – einer leuchtend sprühenden, galaktischen Explosion – und einem funkelnden Finale in einem Meer von Nordlichtern.

Holiday on Ice SUPERNOVA gastiert von Mittwoch, 18. Jänner bis Sonntag, 29. Jänner 2023 in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding.

Bitte merken Sie vor:

TV- & Foto-Termin: Holiday on Ice SUPERNOVA

Dienstag, 17. Jänner 2023 um 12.30 Uhr

in der Ehrenloge der Wiener Stadthalle, Halle D

Zugang: Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14

Die Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Foto- und TV-Aufnahmen mit Läufer:innen sind möglich, eine kurze Backstage-Führung ist geplant.

Anmeldung erforderlich unter: b.aichinger@stadthalle.com oder Tel. 01/981 00 261

PREMIERE: Holiday on Ice SUPERNOVA

Gaststars der Premiere sind die französischen Eistanz-Olympiasieger Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron. Exklusiv nur bei der Premiere.

Mittwoch, 18. Jänner 2023 um 19.30 Uhr

Einlass ab 18.30 Uhr

Wiener Stadthalle, Halle D

Bei der Premiere von Holiday on Ice SUPERNOVA am Mittwoch, 18. Jänner 2023 werden in der Wiener Stadthalle zahlreiche Gäste aus Sport, Wirtschaft, Kultur und Entertainment erwartet.

Akkreditierungsanfragen an: presse@stadthalle.com

Pressemappe, Trailer & Fotos im Download unter:

https://www.stadthalle.com/de/presse/hoi_downloads

Wiener Stadthalle Holiday on Ice SUPERNOVA

