Beim Kinderbetreuungsgipfel nicht auf das Kindeswohl vergessen

Wien (OTS) - Ein Kinderbetreuungsgipfel, der sich umfassend mit a l l e n Möglichkeiten der institutionellen und privaten Kinderbetreuungsangeboten auseinandersetzt, ist sehr zu begrüßen, so die Geschäftsführerin des Vereins Family Business, Alice Pitzinger-Ryba, in einem offenen Brief an die Sozialpartnerinnen. Es würde viel zu kurz greifen nur wieder einmal den Ausbau von institutionellen Kinderbetreuungsplätzen zu fordern und nicht zusätzlich auf die Bedürfnisse von Eltern und Kindern einzugehen. Die Kinderbetreuungssituation in Kinderkrippen ist auf Grund des eklatanten Personalmangels dramatisch und Kindern so nicht zumutbar. Ähnlich wie im Pflegebereich müssen dringend Anreize für junge Menschen geschaffen werden, sich für eine Tätigkeit in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen zu entscheiden.

„Nine-to-five“ Jobs werden immer weniger, daher benötigen sehr viele Familien Betreuung ab 5.30 Uhr in der Früh bis der Kiga/Schule beginnt und Betreuung am frühen Abend und am Wochenende. Dafür sind Institutionen nur bedingt geeignet und es ist auch nicht finanzierbar. Daher muss auch ein Schwerpunkt auf die familiennahe Betreuung gelegt werden: Tagesmütter, Leihomas, Babysitter und Aupairkräfte müssen mehr in den (legalen) und vor allem leistbaren Fokus gerückt werden. Der Dienstleistungsscheck müsste für Kinderbetreuung zu Hause ausgebaut werden. Aupairkräfte sind sehr nachgefragt, aber mit 625 Euro im Monat und dafür „nur“ 18 Stunden Wochenarbeitszeit kaum für Familien finanzierbar. Hier steht eine Reform dringend an.

Pitzinger-Ryba appelliert an die die Sozialpartnerinnen bei allen notwendigen Schritten auf eine Balance zwischen verfügbaren Kinderbetreuungsmöglichkeiten und dem Kindeswohl zu achten.

Der Verein Family Business (www.kinderbetreuung.at) kümmert sich seit 24 Jahren um das Thema Kinderbetreuung in seinen vielfältigen Ausformungen. Wir verzeichnen auf unserer Homepage bis zu 53.000 Seitenaufrufe / 25.000 Unique User pro Monat. Unsere kostenlose Kinderbetreuungs-Hotline 0800 20 20 99 ist 24 Stunden geöffnet.

