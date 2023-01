#bettertogether: Parkside Interactive & Simplease kündigen strategische Partnerschaft an

Graz (OTS) - Die international tätigen Grazer Software- und UX-Experten von Parkside Interactive starten im neuen Jahr mit einer Erweiterung durch. Neben den zwei neu eröffneten Standorten in Linz und Porto voriges Jahr setzt Parkside Interactive den Wachstumskurs fort und geht nun den nächsten Schritt, um den Marktbedürfnissen noch besser gerecht zu werden.

Um den wachsenden Bedarf an professionellen UX-Dienstleistungen und User Testing noch besser decken zu können, hat Parkside Interactive eine strategische Partnerschaft mit der Grazer Firma Simplease angekündigt. Simplease fokussiert sich seit 2007 auf die Themen Usability, User Experience (UX) und, so wie die Parkside Interactive, auf strategisches Design für digitale Produkte. Um User-Tests für Kunden und Auftraggeber effizient durchzuführen, hat Simplease vor fast 10 Jahren mit der Entwicklung von Userbrain begonnen – ein international verbreitetes User-Testing-Tool, das 2018 als selbstständiges Unternehmen ins Leben gerufen wurde. Aufgrund des steigenden Bedarfs an UX-Dienstleistungen und dem Fokus auf Userbrain war Simplease auf der Suche nach einem strategischen Partner, der Kunden nicht nur in UX-Themen beraten, sondern auch die Vorschläge ganzheitlich umsetzen kann.

“ Gemeinsames Verständnis für die strategische Bedeutung von User und Customer Experience und der hohe Qualitätsanspruch waren entscheidend für die Partnerschaft. Wir sind froh, in Parkside Interactive einen verlässlichen Partner gefunden zu haben, der tatsächlich versteht, dass das Kundenerlebnis während der gesamten Produktentwicklung im Vordergrund stehen muss ”, erklärt Simplease Co-Founder und CEO Markus Pirker. Parkside Interactive CEO, Christoph Platzer, fügt hinzu: “ Themen wie Usability und User Experience standen bei uns immer im Fokus, somit auch Userbrain als zentrales Instrument für die evidenzbasierte Integration von User Feedback in die laufende Produktentwicklung. Durch diese Partnerschaft eröffnen sich neue Chancen, sowohl für laufende als auch für neue Projekte der Kunden von Simplease. ”

Mit dieser Partnerschaft haben die Bestands- und Neukunden von Simplease jetzt die Möglichkeit, ihren Wettbewerbsvorteil durch erstklassige UX weiterauszubauen und von einem kompetenten Partner implementieren zu lassen. Auch die Userbrain Kunden bekommen damit einen einfachen Zugang zu einem Implementierungspartner, der sie dabei unterstützt, die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Usability Testing professionell umzusetzen. Platzer und Pirker sind sich da einig: “ Von der fließenden Integration in das Parkside Service Portfolio, das alle Bereiche — von UX Consulting, UX Research, Visual Design bis hin zur Softwareentwicklung — abdeckt, können alle drei Parteien und deren Kunden nur profitieren. ”

Über Parkside Interactive:

Parkside Interactive entwickelt und designt seit 2007 individuelle Software mit hohem Anspruch an User Experience und Performance für zahlreiche Konzerne, mittelständische Innovationsführer und Tech-Giganten wie Linkedin und Shutterstock. Die rund hundert Expertinnen und Experten aus den Bereichen UX Research & Analyse, Design, Software Development, Tech Consulting und Data Science unterstützen Kunden bei der Entwicklung, Verbesserung und Skalierung ihrer digitalen Produkte und Plattformen.

Über Simplease:

Simplease wurde 2007 von vier Informations-Design-Studenten der FH Joanneum in Graz gegründet, um das Leben von Menschen in einer zunehmend komplexeren Welt durch gutes Design zu verbessern. Sie helfen Kunden wie NXP, Energie Steiermark und Humanic dabei, einfache und verständliche digitale Produkte und Services zu entwickeln, bei denen der Mensch und nicht die Technologie an erster Stelle steht.

