EPHIC Group erweitert ihr Leistungsangebot um die Bewertung von Hotels und Managementimmobilien

Wien (OTS) - Die EPHIC Group weitet nach einem erfolgreichen Markenstart ihr Leistungsspektrum aus. Neben den etablierten Geschäftsfeldern wie der diskreten Vermittlung von Off-Market-Deals für die Alpen-Hotellerie (EPHIC Hotel Invest) und Rundum-Services beim An -und Verkauf von Gewerbe- und Wohnimmobilien (EPHIC Real Estate) bietet die Unternehmensgruppe nun auch Immobilienbewertungen, insbesondere im Kernsegment der Hotel- und Managementimmobilien, an. Der erfahrene Immobilienbewerter Michael Weintögl, BA, MSc, MRICS, konnte als ausgewiesener Experte für das neue Geschäftsfeld gewonnen werden.

Immobilienbewertung für Hotels, gewerbliches Wohnen und Gastronomie

Das Hauptaugenmerk des neuen Geschäftsfelds der EPHIC Group soll auf der Bewertung von sogenannten Managementimmobilien, also klassischen Hotel- oder Gastronomieimmobilien sowie Objekten für gewerbliches Wohnen, liegen – eine Assetklasse, deren Bewertung besondere Markt- und Fachkenntnisse erfordert. Die EPHIC Group bietet Hoteleigentümern, Banken, Steuerberatern, Fonds wie auch Kauf- oder Verkauf-Interessierten künftig persönliche und diskrete Betreuung bei der Findung des Verkehrswertes und der Gutachtenerstellung. Weitere Schwerpunkte des Geschäftsfelds sollen in den Bereichen Senior Living, Apartments und Chalets liegen, wobei andere Asset-Klassen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

„Im lebendigen Hospitality-Umfeld gleicht keine Liegenschaft der anderen, was die Bewertung zu einem äußerst komplexen Unterfangen macht. Durch unsere jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hoteleigentümern, nationalen und internationalen Betreiberfirmen und Projektentwicklern bei Verkaufs- und Verpachtungsvorhaben oder der Immobiliensuche kennen wir den Hotelmarkt wie kaum ein anderer. Unsere vorhandene Expertise künftig auch in Form von fundierten Gutachten weiterzugeben, ist dahingehend nur ein logischer Schritt“, so Ing. Mag. (FH) Christian Brunner, CEO und Managing Partner von EPHIC Hotel Invest und EPHIC Real Estate.

Als Bewertungsmethoden werden vornehmlich Vergleichswertverfahren, Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren und Residualwertverfahren herangezogen. Speziell für die Hotelbewertung wird die betriebswirtschaftlich kontrollierte Pachtzins-Methode angewandt. Die Methoden berücksichtigen eine umfassende Betrachtung der Liegenschaften aus wirtschaftlicher, technischer und rechtlicher Perspektive – auch stetig relevanter werdende Nachhaltigkeitsaspekte fließen ein.

Kompetentes Experten-Team aus Immobilien- und Bankenwirtschaft

Christian Brunner, seines Zeichens selbst beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, fertigte in den vergangenen Jahren weit über tausend Bewertungen an – vom unbebauten Grundstück bis hin zu Kirchen, Stadien, Einkaufszentren und zahlreichen Hotels. Zur Verstärkung des neuen Geschäftszweiges holte die EPHIC Group mit Michael Weintögl, BA, MSc, MRICS, nun einen weiteren, ausgewiesenen Immobilienexperten als Head of Valuation an Bord. Weintögl greift auf über 10 Jahre Erfahrung im Bereich der großvolumigen Immobilienbewertung zurück. Seine Profession liegt in der Verkehrswertermittlung für gewerbliche Immobilien – mit Fokus auf Managementimmobilien wie Hotels und Gastronomieobjekte. Als Spezialist für die Bewertung unterschiedlichster Objektarten ist er zudem als Vortragender an einer Fachhochschule tätig.

„Eine persönliche, vertrauensvolle und diskrete Kundenbetreuung steht bei der EPHIC Group an erster Stelle. Mit Michael Weintögl als neuen Head of Valuation haben wir daher die ideale Verstärkung für unser neues Geschäftsfeld gefunden. Unsere Kundinnen und Kunden können insbesondere auf seine langjährige Erfahrung sowie seine exzellenten Kenntnisse in der nationalen und internationalen Bewertung bauen“, freut sich Christian Brunner über den Neuzugang.

Über EPHIC Hotel Invest

EPHIC Hotel Invest steht für diskrete und fachlich kompetente Beratung bei der Vermittlung und Bewirtschaftung von Hotelimmobilien. Beste Kenntnisse der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich, Bayern, Südtirol, Italien und der Schweiz sowie ein großes Netzwerk an professionellen Betreiber-Firmen, potenten Investoren und Anlegern zählen ebenso zu den Alleinstellungsmerkmalen von EPHIC Hotel Invest wie die große Leidenschaft für die Weiterentwicklung der Tourismuswirtschaft. Das Leistungsspektrum reicht von Kauf und Verkauf von Hotelimmobilien in der Stadt- und Ferienhotellerie, klassischer Investorenvermittlung und -beratung, professioneller Betreiber-Vermittlung wie auch Nachfolge- und Expansionsberatung und Development bis hin zu verschiedenen touristischen Nutzungskonzepten für Anleger.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ephic.com/liegenschaftsbewertung.

