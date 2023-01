Best in Parking AG erwirbt 50%-Anteil an Smart-City-Spezialist Verso Altima

Wien (OTS) - Die Best in Parking AG ergänzt mit der Beteilung am IT-Unternehmen Verso Altima d.o.o. erneut ihr digitales Leistungsangebot. Die Akquisition unterstützt dabei nicht nur das Kerngeschäft, sondern auch den langfristigen Transformationsprozess vom reinen Parkraumbetreiber zu einem Wegbereiter für „Smart & Climate Active Cities“.

Als führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Park- und Mobilitätsinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa macht Best in Parking mit der Übernahme einer 50%-Beteiligung an Verso Altima d.o.o. einen weiteren wichtigen Schritt in der digitalen Transformation. Verso Altima, mit Sitz in Zagreb (Kroatien) und mehr als 150 Mitarbeitern, ist ein international anerkannter Business-Integrator in den Bereichen Software, Netzwerke und IoT. Neben Kroatien verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in fünf europäischen Ländern. Mit ihrer 20-jährigen Erfahrung hat sich Verso Altima in den letzten Jahren auf die digitale und grüne Transformation mit einem Schwerpunkt auf Smart-City-Lösungen in der CEE-Region spezialisiert. Die individuell für die jeweiligen Städte entwickelten Lösungen umfassen neben den Themen Parken und E-Charging beispielsweise auch die Bereiche Beleuchtung, Energie- und Wasserverbrauch, Luftqualität, Verkehrsmanagement, smarte digitale Zahlungslösungen, effizientes Gebäudemanagement sowie Cyber-Security-Lösungen. Alles mit dem Ziel nachhaltige, intelligente, vernetzte und sichere Städte zu schaffen.

„Die Smart-City-Kompetenz spielt eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie. Denn Mobilität muss zunehmend smarter, klimafreundlicher und digitaler werden, weswegen ein effizientes Parkraum- und Verkehrsmanagement unverzichtbar für die Städte der Zukunft ist“, betont Johann Breiteneder, CEO der Best in Parking AG und ergänzt: „Mit der Beteiligung an Verso Altima gehen wir sogar einen Schritt weiter. Wir vertiefen nicht nur unsere digitalen Kompetenzen, sondern stärken unsere Position als aktiver Partner von öffentlichen Verwaltungen, um die Lebensqualität insbesondere in urbanen Räumen zu erhöhen und gleichzeitig ressourcenschonend zu agieren. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem qualifizierten und erfolgreichen Team sowie Management der Verso Altima.“

Der digitale und grüne Wandel sind die beiden Grundrichtungen der Europäischen Union, um bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Der digitale Wandel unterstützt den europäischen „Green Deal“ durch eine intelligentere und umweltfreundlichere Nutzung von Technologie. Diese Technologie ermöglicht eine Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz, erleichtert die Kreislaufwirtschaft und führt zu einer besseren Verteilung der Ressourcen. Gleichzeitig werden Emissionen reduziert und dem Verlust der biologischen Vielfalt und der Umweltzerstörung entgegengewirkt. Die Experten der Verso Altima verfügen über das notwendige Know-how für die Umsetzung des digitalen und grünen Wandels – durch die Beteiligung der Best in Parking AG soll nun die internationale Präsenz gestärkt und neue Kunden für die eigenen Entwicklungslösungen gewonnen werden.

„Wir freuen uns, die ersten 20 Jahre unserer Unternehmensgeschichte mit diesem großartigen Ereignis abzuschließen. Eine neue Phase des Unternehmenswachstums und der Portfoliokonsolidierung beginnt – wir werden zukünftig eine Vorreiterrolle bei der Schaffung nachhaltiger und autarker Städte einnehmen“, erklärt Mario Gerenčir, Direktor der Verso Altima Group. „Durch die Änderung der Eigentümerstruktur und der zusätzlichen Investitionen wird eine schnellere und qualitativ hochwertige Entwicklung ermöglicht, die Sichtbarkeit von Referenzprodukten erhöht, neue Arbeitsplätze geschaffen und in Forschung und Entwicklung investiert. Wir fühlen uns geehrt, dass die Best in Parking AG unser Unternehmen als wichtigen strategischen Partner ausgewählt hat, mit dem sie ihre langfristigen strategischen Ziele erreichen kann“, schließt Gerenčir.

Diese Beteiligung ermöglicht auch Synergien mit der Tochtergesellschaft RAO d.o.o., die 2021 von Best in Parking übernommen wurde. Mit 25 Jahren Erfahrung bietet RAO Software-Lösungen für die effiziente Bewirtschaftung und Kontrolle des öffentlichen Park- und Straßenraumes sowie Abrechnungssysteme, Zutritts- und Ticketlösungen für National- und Naturparks, Freizeiteinrichtungen und Marinas.

Über Best in Parking AG:

Best in Parking AG ist seit 1976 ein führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Parkraum- und Mobilitätsinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa, mit den Kernmärkten Österreich, Italien sowie Kroatien. Die Gruppe verfügt aktuell über ungefähr 84.000 Stellplätze an mehr als 190 hochqualitativen Standorten, die als E-Tankstellen der Zukunft und Hubs für Mobilität fungieren. Die Technologien und digitalen Lösungen für nachhaltiges Parkraum-, Verkehrs- und City-Management schaffen urbane Lebensräume und gestalten die Mobilitätskonzepte für Smart und Climate Active Cities. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bestinparking.com

