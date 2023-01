AMROP ERÖFFNET NEUE GESCHÄFTSSTELLEN IN DER TÜRKEI

Brüssel (ots/PRNewswire) - Das globale Führungskräftevermittlungsunternehmen Amrop ernennt ein neues Team in Istanbul und markiert damit seinen Wiedereintritt in den türkischen Markt

Das neue Amrop Turkiye mit Hauptsitz in Istanbul bietet Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung und -beratung für C-Suite-, Vorstands- und Top-Management-Funktionen an. Die Geschäftsstellen konzentrieren sich auf eine breite Palette von Sektoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Branchen Industrie, Konsumgüter, Einzelhandel, Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Digitaltechnik und Technologie.

Das Unternehmen ist seit 1998 in der Türkei tätig. Von seinen Büros im wichtigsten Geschäftsviertel Istanbuls aus betreut das Unternehmen einen Kundenstamm, zu dem türkische und multinationale Konzerne ebenso gehören wie mittelständische Familienunternehmen.

Unter der Leitung von İrem Göğüş, Managing Partner, betreut das dynamische Team von 13 Mitarbeitern auch den aserbaidschanischen Markt. İrem Göğüş kann auf langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit multinationalen und lokalen Unternehmen auf der Suche nach Führungskräften, die ihnen bei der regionalen und internationalen Expansion helfen, zurückblicken. Sie baut auf ihrer früheren Erfahrung im EMEA-Marketing und Markenmanagement bei Reckitt Benckiser auf und verfügt über spezielle Kenntnisse in der Arbeit mit großen globalen Marken im Konsumgütersektor.

Irem erklärte: „Die Vision und die Werte von Amrop passen genau zu dem, was wir als Team in der Türkei aufbauen wollten. Der gute Ruf der Marke Amrop, ihre globale Managementstruktur und ihr agiles, dynamisches internationales Team haben uns zu dieser Zusammenarbeit motiviert. Ich bin fest davon überzeugt, dass die 25-jährige Erfahrung unseres Teams und unser Ruf als vertrauenswürdiger, qualitätsorientierter Geschäftspartner den Markenwert von Amrop in der Türkei noch weiter steigern werden. Mit Amrop werden wir beginnen, unsere Kunden in neuen Bereichen zu unterstützen, indem wir umfassende Nachfolge-, Rekrutierungs- und Führungsberatungsdienste auf C-Suite- und Vorstandsebene anbieten. In der heutigen Geschäftswelt, die von ständigem Wandel und Veränderungen geprägt ist und in der Einzelpersonen und Unternehmen nur dann erfolgreich sein können, wenn sie in der Lage sind, sich an diese Veränderungen anzupassen, freut sich das Team von Amrop Turkiye darauf, seine Kunden bei der Vorbereitung auf diese Zukunft zu unterstützen."

Annika Farin, Vorsitzende der globalen Amrop Partnerschaft, erklärte: „Die türkische Wirtschaft verfügt über ein starkes Wachstumspotenzial, kann in verschiedenen Sektoren an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und ein dynamisches Wirtschaftsklima schaffen, dem internationale Investoren vertrauen. Die Türkei ist derzeit die achtzehntgrößte Volkswirtschaft der Welt und ist bestrebt, ihre Position von Jahr zu Jahr zu verbessern. Wir sehen viele Möglichkeiten und es ist daher der richtige Zeitpunkt für Amrop, wieder in den Markt einzusteigen. Jetzt, da wir wieder vor Ort sind, können wachsende und globalisierende Unternehmen in der Türkei und in Aserbaidschan die starken Fähigkeiten von Amrop bei der Akquisition und Beurteilung von Führungskräften nutzen. Als wir Irem und ihr Team kennenlernten, sahen wir ihren unternehmerischen Elan und Ehrgeiz sowie ihr Engagement für unsere gemeinsamen Werte, was uns die Entscheidung sehr leicht machte. Wir freuen uns, sie in unserer globalen Partnerschaft willkommen zu heißen."

Amrop ist ein globales Personalberatungsunternehmen für die Vermittlung von Führungskräften und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Vorstands- und Führungsberatung an. Wir beraten die dynamischsten und agilsten Unternehmen der Welt bei der Identifizierung und Positionierung von „Leaders For What's Next" – und das über Ländergrenzen hinweg und auf Märkten in aller Welt. Amrop wurde 1977 gegründet und ist in Asien, EMEA und Nord- und Südamerika tätig.

