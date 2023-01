Startschuss zur Bewerbungsphase an der FHWien der WKW

19 Bachelor- und Master-Studiengänge stehen an der Fachhochschule für Management und Kommunikation zur Auswahl. Bis 27. März kann man sich bewerben.

Wien (OTS) - Auftakt zur Bewerbungsphase an der FHWien der WKW: Ab heute können sich Interessierte um einen der rund 1.100 Studienplätze bewerben, die im Wintersemester 2023/24 für Erstsemestrige zur Verfügung stehen. Bewerbungen an der auf Management und Kommunikation spezialisierten Wiener Fachhochschule sind bis 27. März 2023 möglich.

Bachelor- und Master-Studiengänge in 9 Studienbereichen

Die FHWien der WKW bietet 10 Bachelor- und 9 Master-Studiengänge in folgenden 9 Studienbereichen an:

Communication Management

Digital Economy

Financial Management

Human Resources & Organization

Journalism & Media Management

Management & Entrepreneurship

Marketing & Sales Management

Real Estate Management

Tourism & Hospitality Management

Die Unterrichtssprache ist in den meisten Studiengängen Deutsch, wobei einzelne Module auf Englisch unterrichtet werden. Drei Studiengänge werden komplett auf Englisch durchgeführt.

Lernen von Fach- und Führungskräften aus der Wirtschaft

Die Studiengänge der FHWien der WKW punkten mit großer Praxisnähe. „Zwei Drittel unserer Lehrenden sind Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft mit viel Berufserfahrung. Unsere praxis­orientierten Bachelor- und Master-Studiengänge bereiten unsere Studierenden optimal auf das Berufsleben vor“, erklärt Michael Heritsch, Geschäftsführer der FHWien der WKW. „Das renommierte Hochschul-Ranking U-Multirank bestätigte 2020, dass wir unser Versprechen großer Praxisnähe einlösen: In der Kategorie ‚Kontakt zur Arbeitswelt‘ zählt die FHWien der WKW demnach zu den 25 besten Hochschulen – unter rund 1.800 weltweit“, so Heritsch weiter.

So kommt man zu einem Studienplatz an der FHWien der WKW

Der Weg zu einem der begehrten Studienplätze beginnt auf der Website der FHWien der WKW: Dort können sich Interessierte registrieren und den Bewerbungsbogen ausfüllen. Den ausgedruckten Bewerbungsbogen schicken sie mit den erforderlichen Dokumenten per Post an den Service Point der Fachhochschule. Sind die Unterlagen vollständig, können die BewerberInnen einen Termin für den IT-gestützten Aufnahmetest wählen. Dieser Test findet im April 2023 online statt; die BewerberInnen müssen dafür nicht an die FH kommen. Ist auch diese Hürde gemeistert, folgt als letzter Schritt im Bewerbungsverfahren je nach gewähltem Studiengang ein Aufnahmegespräch, in einigen Fällen kombiniert mit einer Präsentation, oder ein Assessment Center.

Studiengänge für Berufstätige

Immer mehr Berufstätige beginnen ein Studium neben dem Job, denn ein Hochschulabschluss verbessert die Karrierechancen. Die FHWien der WKW geht auf die Bedürfnisse dieser wachsenden Gruppe ein und bietet einige Bachelor-Studiengänge sowohl in Vollzeit als auch berufsbegleitend an. Andere Bachelor-Studiengänge und alle Master-Studiengänge werden nur berufsbegleitend durchgeführt. „So eröffnen wir auch Berufstätigen die Chance auf ein FH-Studium“, betont FHWien-CEO Michael Heritsch.

Der Bachelor-Studiengang Tourismus-Management wird ab Herbst 2023 erstmals wahlweise als Vollzeitstudium und als duales Studium durch­geführt (vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ Austria). Bei der dualen Variante wechseln Theoriephasen an der FH und Praxisphasen im Betrieb einander ab.



Information über das Studienangebot – online und vor Ort

Wer sich für ein Studium an der FHWien der WKW interessiert, kann vielfältige Informationsangebote nutzen:

Laufend finden Info-Veranstaltungen einzelner Studiengänge statt – sowohl online als auch auf dem Campus der Fachhochschule. Sie geben Einblick in den jeweiligen Lehrplan, den Studienablauf und die Karriereperspektiven.

Der Online Info Day am 17. Februar 2023 bietet Wissenswertes zu einem Studium an der FHWien der WKW allgemein sowie zum Aufnahmeverfahren. Zudem beantworten Studierende Fragen rund ums Studium.

Am 17. März 2023 lädt die FHWien der WKW zum Open House auf ihrem Campus am Währinger Gürtel ein. An diesem Tag der offenen Tür können Interessierte und BewerberInnen bei geführten Campus-Touren mitmachen, den Probe-Aufnahmetest absolvieren und Info-Veranstaltungen der Studiengänge besuchen.

Viele Informationen zum Studienangebot der FHWien der WKW bietet die Website:

Zur Website der FHWien der WKW

Fotos zur Pressemitteilung:

Bis 27. März 2023 kann man sich um einen Studienplatz an der FHWien der WKW bewerben. 19 Bachelor- und Master-Studiengänge stehen dabei zur Auswahl.

Foto herunterladen

Bildrechte: Andreas Hofer

„Zwei Drittel unserer Lehrenden sind Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft mit viel Berufserfahrung“, betont CEO Michael Heritsch die Praxisnähe eines Studiums an der FHWien der WKW.

Foto herunterladen

Bildrechte: feelimage | Matern

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet sie eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit ihrer Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon über 13.600 AbsolventInnen hervorgebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Witzeling

Head of Corporate Communication, Marketing and Alumni & Career Services, Press Officer

Tel.: +43 (1) 476 77-5733

presse @ fh-wien.ac.at

www.fh-wien.ac.at