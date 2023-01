Oö. Volksblatt: "Angezählt" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 10. Jänner 2023

Linz (OTS) - Die Regierung begibt sich ab heute wieder in Klausur. Auf der Tagesordnung stehen wichtige Punkte. Der Ausbau von erneuerbaren Energien ist gerade im Hinblick auf explodierende Stromkosten dringender denn je. Das neue Anti-Korruptionsgesetz mindestens genauso. Gibt es doch den Rahmen, in dem sich die Politik künftig bewegen soll und darf, vor.

Während die Regierung also an neuen Lösungen arbeitet, versucht die rote Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner mit Attacken auf Schwarz-Grün abermals ihre hauseigenen Probleme zuzudecken. Statt sich um den parteiinternen Zwist mit dem burgenländischen Landesfürsten Hans-Peter Doskozil zu kümmern, wirft sie ÖVP und Grünen gegenseitiges Misstrauen und Stillstand vor. Dabei mangelt es bei der SPÖ selbst offenbar an Zusammenhalt und Solidarität. Das zeigte sich nicht zuletzt im ZIB2-Interview mit Armin Wolf am Sonntag. Die Genossin schob die Schuld an den aktuell schlechten Umfragewerten auf ihren Kontrahenten Doskozil. Dabei stünde die Partei laut Meinungsforschern mit ihm an der Spitze deutlich besser da. Und auch mit den roten Bundesräten gibt es offenbar Kommunikationsprobleme, vergleicht man die prognostizierten Kosten für eine kurzfristige Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel (500 Mio. zu 1,5 Mrd. Euro). Die SPÖ-Chefin ist angezählt ...

