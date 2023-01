VP-Mahrer/Gasselich ad Wiederkehr: MA35 - Weiterhin kein Anschluss unter dieser Nummer!

Behörden müssen auch im rot - pinken Wien funktionieren.

Wien (OTS) - Das Organisationsversagen bei der Wiener Einwanderungsbehörde - MA 35 – zieht sich fort. „Wiederkehr als vermeintlicher Transparenzstadtrat soll die Daten über Verfahrensdauer und Anzahl der Anträge endlich online zur Verfügung stellen“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer. „Das verstehen wir in der Wiener Volkspartei unter Transparenz und nicht nach Gutdünken teilweise und undurchsichtig Statistiken zu nennen“, so Mahrer weiter.

Ein neues Beispiel zeigt die völlige Überforderung von Stadtrat Wiederkehrs Behörde: Demnach muss man auf ein Erstinformationsgespräch betreffend Staatsbürgerschaft bis Dezember 2023 warten, also fast ein Jahr. „Im telefonischen Service Center wurden in gewissen Monaten die Hälfte der Anrufe nicht abgehoben. Das ist ein Sinnbild für das Nicht-Funktionieren der Behörde“, so der Verfassungssprecher der Wiener Volkspartei Patrick Gasselich. „Rund 60% aller aktuellen Missstände bei der Volksanwaltschaft umfassen nur eine einzige Wiener Behörde – nämlich die MA35“, so Gasselich.

Während also die Wiener SPÖ eine Lockerung der Regelungen bei der Erlangung der Staatsbürgerschaft fordert, schafft es die MA 35 nicht mal Termine für Erstinformationsgespräche rasch zu vergeben. „Auch im roten Wien haben Behörden effizient zu arbeiten, aber die angekündigten Reformen von NEOS-Stadtrat Wiederkehr greifen bisher überhaupt nicht“, so Mahrer abschließend.

