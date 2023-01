Pro & Contra Klima-Spezial morgen um 22:20 Uhr auf PULS 4: Grüne Pisten und blockierte Straßen – Klima-Panik oder Weckruf?

Gäste: Christian Stocker (ÖVP), Udo Guggenbichler (FPÖ), der ehem. Minister Rudolf Anschober, Martha Krumpeck (Letzte Generation Österreich) & Klimapolitik-Experte Reinhard Steurer

Wien (OTS) - Platte Autoreifen und Straßenblockaden im Frühverkehr. Die Klimaaktivist:innen der Letzten Generation halten die Wiener Autofahrer:innen auch weiterhin auf Trab. Ihre Forderungen an die Regierung: Die eigenen Klimaziele “endlich ernstnehmen und umgehend die einfachsten, billigsten Maßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn" umsetzen.



Die Störaktionen mit kilometerlangen Staus finden nun aber auch bei der Politik Widerhall. Nach der FPÖ verlangt nun auch ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein härteres Vorgehen gegen die Aktivist:innen nach deutschem Vorbild, auch mit mehrjährigen Haftstrafen.



Indes lassen die jüngsten Wetterkapriolen zum Jahreswechsel keinen Zweifel am fortschreitenden Klimawandel. Just zu den für die Tourismusbranche so wichtigen Weihnachtsferien bescheren Rekordtemperaturen von bis zu 15 Grad den Skiregionen grüne Pisten. Nun fordern auch immer mehr Ökonom:innen ein rascheres Handeln der Politik gegen die Erderwärmung.



Sollen die Strafen gegen die Klimakleber:innen verschärft werden? Warum agiert die Politik beim Umweltschutz so zögerlich? Und was muss getan werden, um die Klimakrise aufzuhalten?

PRO UND CONTRA KLIMA-SPEZIAL

Dienstag, 10. Jänner 2023, 22:20 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 11. Jänner 2023, 20:15 Uhr auf PULS 24

Gäste:

Christian Stocker, Generalsekretär, Sprecher für Inneres und Sicherheit, Nationalratsabgeordneter, ÖVP

Rudolf Anschober, Autor, früher Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie Landesrat Umwelt und Klima Oberösterreich, Die Grünen

Udo Guggenbichler, Sprecher für Umwelt, Gemeinderat, FPÖ Wien

Martha Krumpeck, Mitbegründerin Klimaaktivist:innen-Gruppe Letzte Generation Österreich

Reinhard Steurer, Vertreter Scientists 4 Future, assoziierter Professor für Klimapolitik, BOKU

Moderation: Corinna Milborn

