BURN-IN Ausstellung IM REICH DER WEISSSCHATTEN im Traditionskaufhaus Gerngross

Der göttliche Lebensraum Natur neu interpretiert. Abstrakte freie Malerei einer permanent Fragenden, die Kunst als das große Geheimnis des Loslassen versteht.

Wien (OTS) - Im Jänner 2023 lädt die Wiener BURN-IN Galerie ins REICH DER WEISSSCHATTEN der Tiroler Malerin Andrea Langensiepen.

Die großen Themen der Natur und Mythologie finden sich in vielen Werken der Künstlerin wieder. Sie verwandeln den Kunstraum in eine spannungsgeladene zeitgenössische Oase in unvergleichlicher Schönheit, in einen Ort voller Stille und Kontemplation.

Langensiepen wurde 1964 in Wien geboren, arbeitete erfolgreich als Art Director für bedeutende italienische Modelabels und gründete 2006 ihre eigene Designagentur in Tirol. Gleichzeitig startete sie eine breit gefächerte künstlerische Ausbildung bei Hubert Scheibl, Prof. Markus Lüpertz, Prof. Hermann Nitsch und Prof. Christian Ludwig Attersee. Ausstellungen in Österreich, Deutschland und Italien. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Ellmau in Tirol.

Ausstellung: 9.-31.1.2023 | Vernissage: 13.1.2023, 18 Uhr | Location: BURN-IN Galerie im Gerngross 2. OG | 1070 Wien, Mariahilfer Straße 42-48.

