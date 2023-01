AVISO: AUVA-"Back to Life"-Award für Freddy Ledermüller aus Favoriten

Verleihung am 11. Jänner 2023, um 14.00 Uhr im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Freddy Ledermüller war Montagetischler und wurde bei der Arbeit von einem umfallenden Kran getroffen und dabei schwer verletzt. Mit einer inkompletten Querschnittlähmung wurde ihm mit 29 Jahren angeboten, in Pension zu gehen. Dies kam für ihn aber nicht in Frage. Er holte seinen HTL-Abschluss nach, um neue Perspektiven zu bekommen. Heute arbeitet er als Qualitätsingenieur. Auch privat hat er nach diesem Schicksalsschlag sein Glück gefunden. Mit seiner Ehefrau und der gemeinsamen, zweijährigen Tochter lebt das Paar im 10. Bezirk in Wien.

Für seinen engagierten Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben wird Freddy Ledermüller am Mittwoch, 11. Jänner 2023 bei einem Festakt im Rathaus mit dem AUVA-„Back to Life“-Award für Wien ausgezeichnet.

Zeit: Mittwoch, 11.01.2023, 14:00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus Steinsaal 2, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien

(Eingang Lichtenfelsgasse 2, Aufgang Feststiege 2)

An der Preisverleihung nehmen teil:

Freddy Ledermüller, Preisträger mit Familie

Preisträger mit Familie LAbg. KommR Kurt Wagner , Vorsitzender des Gesundheits- und Sozialausschusses im Namen von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

, Vorsitzender des Gesundheits- und Sozialausschusses im Namen von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig Peter Engelbrechtsmüller , Vorsitzender der AUVA-Landesstelle Wien, Niederösterreich und Burgenland

, Vorsitzender der AUVA-Landesstelle Wien, Niederösterreich und Burgenland Mag. Reinhard Minixhofer , Direktor der AUVA-Landesstelle Wien, Niederösterreich und Burgenland

, Direktor der AUVA-Landesstelle Wien, Niederösterreich und Burgenland Vertreterin Wirtschaftskammer Wien

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu diesem Termin ein. U.A.w.g. E-Mail an wld @ auva.at



Über den AUVA-„Back to Life“-Award

Arbeitsunfälle schlagen plötzlich und unerwartet zu und verändern das Leben binnen Sekunden. Um die Betroffenen kümmert sich die AUVA von der Akutbehandlung bis zur Rehabilitation, wenn nötig bis zur Unfallrente. Der AUVA-„Back to Life“-Award wird seit 1997 von der AUVA-Landesstelle Wien vergeben. Mit dem Award wurden ursprünglich Menschen ausgezeichnet, die ihre Angehörigen nach schweren Arbeitsunfällen zu Hause pflegen („AUVA-Pflegepreis“). Seit 2016 geht der Preis unter neuem Namen auch an Menschen, die sich nach schweren Arbeitsunfällen mit einer beispielhaften sozialen und beruflichen Rehabilitation ins Leben zurückgearbeitet haben und damit vielen Menschen Mut machen.

Rückfragen & Kontakt:

Dir. Mag. Reinhard Minixhofer

Tel. Nr.: 05 9393 31100

E-Mail: wld @ auva.at