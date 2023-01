Aktuelle Analyse zum Mietwagenmarkt im Dezember 2022

Sunny Cars gibt einen Einblick in die wichtigsten Entwicklungen

München (ots) - Der Buchungsboom im Kurzfrist-Bereich hält an: Beim Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars gab es auch im Dezember 2022 eine sehr hohe Nachfrage beim Mietauto mit schneller Übernahme in den Folgewochen. Die meisten Reservierungen entfielen auf den Januar 2023, gefolgt vom Dezember des Vorjahres. Weiterhin hoch sind auch die Buchungszahlen für die Sommermonate dieses Jahres. Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars, äußert sich zur aktuellen Marktsituation und Buchungslage mit Stand 1. Januar 2023:

Nachricht des Monats:

Es wird weiterhin kräftig gereist: Im Monat Dezember gingen bei Sunny Cars in den Quellmärkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Frankreich rund 41.000 Mietwagen-Buchungen ein, der Großteil davon für den Anmietzeitraum im Januar 2023. Damit liegt der Mietwagen-Experte fast auf dem Niveau des Jahres 2018 und deutlich höher als im Vergleichsmonat 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie. "Wir erleben derzeit eine sehr starke Buchungsphase", so Thorsten Lehmann.

Auch für die kommenden Monate liegt die Zahl der Reservierungen auf einem hohen Niveau. Als Reiseziele am stärksten nachgefragt sind Spanien, Portugal, die USA, Griechenland und Südafrika. Der Durchschnittspreis für das Mietauto erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat erneut: Lag er im November 2022 noch bei 540 Euro, so stieg er im Dezember des Vorjahres auf 583 Euro.

Trend Buchungen:

Buchungen im Kurzfrist-Bereich machen weiterhin den Großteil der aktuellen Mietwagen-Reservierungen aus. Generell wurden im Dezember 2022 viele Buchungen generiert, auch für die Frühjahrs- und Sommermonate 2023.

Durchschnittlicher Buchungswert Sunny Cars / Year to date:

2019/Dezember: 369 Euro

2022/November: 540 Euro

2022/Dezember: 583 Euro

2019/Dezember vs. 2022/Dezember = +58% Wert pro Buchung zu Vor-Corona

2022/November vs. 2022/Dezember = +8% Wert pro Buchung zum Vor-Monat

Top-Zielgebiete Sunny Cars:

Die meisten Buchungen im Dezember 2022 entfielen auf diese zehn Zielgebiete:

Spanien Portugal USA Griechenland Südafrika Italien Kanada Curacao Deutschland Island

Über Sunny Cars:

Sunny Cars ist der Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter. Rund 140 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Belgien, den Niederlanden und in Frankreich arbeiten für das Unternehmen, das seinen Kunden für über 120 Länder weltweit ein einzigartiges Reiseerlebnis ermöglicht. Der Service-Champion bietet mit der Rundum-Sorglos-Garantie nicht nur das umfangreichste Inklusive-Paket auf dem Markt an, sondern erfüllt mit dem Online-Urlaubsbegleiter Sunny2go auch während der Reise Kundenwünsche. Mit einem aktuell kostenfreien Rücktrittsschutz sind die Mietwagen-Buchungen bei Sunny Cars bis kurz vor Anmietung stornierbar, die Zahlungen werden schnell und in voller Höhe erstattet.

Sämtliche Mietwagen-Angebote von Sunny Cars sind inklusive Sunny2go über jedes stationäre oder Online-Reisebüro, über die Webseite https://www.sunnycars.de sowie telefonisch unter 089 - 82 99 33 900 zu buchen.

