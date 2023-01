VP-Mahrer/Zierfuß ad Semester-Ticket: Laues Lüftchen für Wiener Studenten!

Semester-Ticket für Studenten wird nicht teurer – VP fordert weiterhin echte Jahreskarte für Studenten

Wien (OTS) - „Der Druck der Wiener Volkspartei hat sich ausgezahlt, die Tickets für Wiener Studenten werden doch nicht teurer“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer über die heutige Ankündigung der Wiener Linien, den Preis für Semestertickets für Studierende. „Seit dem Gerichtsurteil im Herbst haben wir das im Gemeinderat eingefordert - jetzt ist endlich klar, dass unsere Forderung erfüllt wird.“

Bereits im September 2022 wurden die Wiener Linien rechtskräftig wegen Diskriminierung verurteilt, da das Semesterticket für Studenten mit Hauptwohnsitz in Wien 75 Euro kostet, Studenten aus den anderen Bundesländern hingegen 150 Euro für ein Semesterticket bezahlen mussten. Die Wiener Volkspartei stellte daraufhin im Gemeinderat einen Beschlussantrag mit dem Appell an die Stadtregierung, dass die nun erforderliche Tarifanpassung keine finanzielle Verschlechterung für Wiener Studierende mit sich bringen darf. Seitdem sind SPÖ/Neos und die Wiener Linien untergetaucht. Letzte Woche haben sie sogar auf der Website auf eine Anpassung vergessen.

Stadtregierung hält an bürokratischer 4-Ticket-Schikane fest

„Unser Einsatz auf einen gleichbleibenden Preis von 75 Euro für Wiener Studenten hat sich gelohnt. Schade nur, dass SPÖ-Neos weiter an der bürokratischen 4-Ticket-Schikane für Studenten festhalten“, so Gemeinderat Harald Zierfuß und verweist auf einen ebenfalls im September 2022 eingebrachten Beschlussantrag betreffend der Einführung einer vergünstigten Öffi-Jahreskarte für Studierende in Wien. „In Wien gibt es für beinahe jede Bevölkerungsgruppe eine Jahreskarte für die Wiener Linien: Das Top-Jugendticket für Schüler und Lehrlinge um 79 Euro oder die Senioren-Jahreskarte um 235 Euro. Lediglich für Wiener Studierende existiert kein eigenes Jahresticket“, so Zierfuß weiter.

So müssen Studenten in einem Jahr vier Tickets kaufen: Zwei Semestertickets zu je 75 Euro sowie für die Monate Juli und August eine Ferien-Monatskarte zu je 29,50 Euro.

„Hier wurde eine einmalige Chance für eine echte Jahreskarte für Studenten vergeben! Statt der bürokratischen 4-Ticket-Lösung sollten Studenten – wie jede andere Gruppe auch – endlich eine eigene Jahreskarte bekommen. Die Bundesregierung hat bereits zu Beginn 2022 in einem Entlastungspaket 150 Millionen Euro für Preissenkungen im öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt. Die Mittel für eine rasche Umsetzung einer Jahreskarte für Studenten wären somit vorhanden“, so Mahrer abschließend.

