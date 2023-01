„DIE.NACHT“: „Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ am 10. Jänner in ORF 1

Anschließend: „Science Busters: Die Biene Einstein“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann lassen am Dienstag, dem 10. Jänner 2023, um 22.15 Uhr in ORF 1 die „Willkommen Österreich“-Highlights aus dem vergangenen Jahr Revue passieren, sie blicken u. a. auf innenpolitische Ereignisse, die Energiekrise und die Fußball-Weltmeisterschaft zurück. Um 23.15 Uhr wird es bei den „Science Busters“ Martin Puntigam, Florian Freistetter und Helmut Jungwirth in der Folge „Die Biene Einstein“ stichhaltig.

„Gags, Gags, Gags - Highlights aus Willkommen Österreich“ um 22.15 Uhr

Stermann und Grissemann testen nach 15 Jahren erstmals das Hotelzimmer, in dem Stargäste der Sendung, wie Til Schweiger, Helene Fischer, Florian David Fitz oder Nobelpreisträger Anton Zeilinger, untergebracht werden. Sie blicken auf die drei wichtigsten Wahlen des vergangenen Jahres zurück: die Bundespräsidentenwahl, die Tirol-Wahl und die Wahl zu Grissemanns Markenzeichen. Außerdem rufen sie die – meist unfreiwillig – lustigen Momente des Krisenherbstes 2022 in Erinnerung: Die Energiekrise, die Fußball-Weltmeisterschaft, diverse Chat-Verläufe, die Sorgen und Nöte der Innenpolitik und der „Lange aus Neapel“ finden Erwähnung in der satirischen Rückschau.

„Science Busters: Die Biene Einstein“ um 23.15 Uhr

Die Biene Maja gilt als schlau, Albert Einstein aber als schlauer. Dafür hat er nicht fliegen können und war im Pollensammeln sehr schlecht. Was die beiden trotzdem verbindet, erklären MC Martin Puntigam, der Astronom Dr. Florian Freistetter und der Mikrobiologe Prof. Helmut Jungwirth in der Folge „Die Biene Einstein“. Außerdem:

Wie wild sind Wildbienen wirklich? Und ist Albert Einstein vier Jahre nach seinem Tod als Biene wiedergeboren worden?

