Semesterticket für NÖ Studierende wird günstiger

LR Schleritzko: Semesterkarte kostet für das nächste Sommersemester 2023 einheitlich 75 Euro für alle Studierenden

St.Pölten (OTS) - Erfreut zeigt sich Mobilitätslandesrat Schleritzko über die jüngste Ticketpreisanpassung bei den Wiener Linien. Hintergrund der Vereinheitlichung ist ein rechtskräftiges Gerichtsurteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien vom September 2022 auf Basis einer Klage von Studierenden wegen Diskriminierung. In diesem wurde eine Ungleichbehandlung bei der Preisgestaltung festgestellt. Bislang galt, dass lediglich Hauptwohnsitzgemeldete in Wien 75 Euro für die Semesterkarte der Wiener Linien zahlen mussten. Alle anderen, damit auch NÖ-Studierende, mussten mit 150 Euro doppelt so viel bezahlen. Seitens des Landes NÖ wurde die Differenz bislang über vergünstigte Streckentickets im VOR ausgeglichen. Dennoch begrüßt man nun den Schritt zur Vereinheitlichung der Ticketpreise.

„Durch die Entscheidung der Wiener Linien die Ticketpreise anzugleichen, können NÖ Studierende ab dem kommenden Sommersemester 2023 die Wiener Öffis um 75 Euro nutzen. Zahlreiche NÖ Studierende waren durch die bisherige Preisgestaltung benachteiligt. Aus der Sicht des Landes Niederösterreich begrüßen wir diesen Schritt daher“, so Landesrat Schleritzko.

Mit der jüngsten Preisanpassung der VOR Klimatickets zahlen alle unter 26-Jährigen seit 1.11.2022 für das VOR Klimaticket Region 372 Euro. Dieses Ticket gilt für das ganze Jahr in allen Öffis in Niederösterreich.

Weitere Informationen: Jan Teubl, Pressesprecher, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, Mobil +43 676 812 12345, jan.teubl @ noel.gv.at

