Wiener Opernball 2023 und ORF machen sich für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH stark

Multimediale Berichterstattung und ORF-Aktionstag im Zeichen des Zusammenhalts

Wien (OTS) - Nach zweijähriger Pause findet am Donnerstag, dem 16. Februar 2023, live ab 20.15 Uhr in ORF 2 der 65. Wiener Opernball statt. Der mit vielen Neuerungen versehene Ballabend ist auch in 3sat zu sehen. Der diesjährige Opernball steht – in Partnerschaft mit dem ORF – ganz im Zeichen der Solidarität und unterstützt ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH – eine gemeinsame Initiative von Österreichs führenden Hilfsorganisationen in Kooperation mit dem ORF. So stellt der ORF seine Programme rund um den „Ball der Bälle“ in den Dienst der guten Sache, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Bereits am Freitag, dem 10. Februar, startet ein multimedialer Aktionstag. In TV, Radio und Online stehen aktuelle Beiträge zu der Initiative auf dem Programm. Auch abseits dieses Aktionstages weist der ORF vor dem Opernball-Abend in seinen Programmen auf die Aktion hin, um das Publikum zum Spenden zu animieren. Durch den diesjährigen Opernball-TV-Abend führen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll, das „ZIB“-Moderationspaar Nadja Bernhard und Tarek Leitner, Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Teresa Vogl.

Weitere Details zum 65. Wiener Opernball im ORF wurden heute, am Montag, dem 9. Jänner, im Rahmen eines von Andi Knoll moderierten Pressegesprächs in der Wiener Staatsoper in Anwesenheit von u. a. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer, Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić, Susanne Athanasiadis, Marketing- und Kommunikationschefin der Wiener Staatsoper, sowie der Moderatorinnen und Moderatoren präsentiert.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Der Opernball ist zurück – das ist eine erfreuliche Nachricht für die Ballbesucherinnen und -besucher, aber auch für die Zuseherinnen und Zuseher, die via ORF 2 live dabei sein werden. Uns ist allerdings sehr bewusst, dass die Zeiten herausfordernd sind, oft wenig Anlass zur Freude geben und dieser Opernball daher kein Opernball wie jeder andere ist, was sich auch in der Auswahl der ORF-Moderatorinnen und -Moderatoren widerspiegelt. Daher wird der ORF in Kooperation mit der Staatsoper ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts setzen und mit seinen Programmen auf die gemeinsam vom ORF und führenden Hilfsorganisationen ins Leben gerufene Initiative ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH aufmerksam machen.“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Nach zweijähriger Pause freuen wir uns, dass der Wiener Opernball heuer wieder stattfinden kann. In durchaus schwierigen Zeiten wollen wir dem Publikum einen unbeschwerten und unterhaltsamen Abend bieten und bringen den ‚Ball der Bälle‘ direkt in die Wohnzimmer der Österreicherinnen und Österreicher. Durch den Abend führt ein Team aus Top-Moderatorinnen und -Moderatoren unterschiedlichster Ressorts, die gleichsam unterhaltend und informativ durch den Abend begleiten.“

Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić: „Eine Besonderheit des Opernballs ist es ja, dass es ihn gleich zwei Mal gibt. Einmal den in der Oper, den unsere 5.000 Gäste im Haus selbst feiern, und dann den Ball im Fernsehen für ein Millionenpublikum. Die hervorragende Zusammenarbeit mit dem ORF war also immer schon ein fester Bestandteil dieses besonderen Abends. Aber gerade heuer, in dem Jahr, in dem wir gemeinsam mit dem ORF den Ball in das Zeichen der Solidarität gestellt haben, ist diese Partnerschaft wichtiger denn je.“

Der Wiener Opernball 2023 im ORF und in 3sat

Ein TV-Abend im Zeichen des Balls der Bälle! Nach zweijähriger Pause ist dem Wiener Opernball am Donnerstag, dem 16. Februar, wieder der Hauptabend von ORF 2 gewidmet. Auch in 3sat wird der „Ball der Bälle“ zu sehen sein. Von der Ankunft der Gäste und ihrem Einzug auf der Feststiege über die Eröffnung des Jungdamen- und Jungherrenkomitees bis zur Mitternachtsquadrille: Das TV-Publikum erlebt ab 20.15 Uhr wieder alle Höhepunkte sowie einige Neuerungen live aus der Wiener Staatsoper. ORF-Regisseurin Heidelinde Haschek zeichnet auch 2023 für die Übertragung verantwortlich und präsentiert dem Publikum den Wiener Opernball in gewohnt stimmungsvollen Bildern.

Eröffnet wird der Opernball-Abend um 20.15 Uhr mit „Wiener Opernball 2023 – Die Verwandlung“. Der erste Programmpunkt des Opernball-Abends erlaubt einen Blick hinter die Kulissen des prestigeträchtigen Events und zeigt, wie die Wiener Staatsoper Schritt für Schritt für den Opernball bereit gemacht wird – vom Parkett über den Blumenschmuck bis hin zu den Speisen. Anschließend stehen die „Ankunft der Gäste“ (21.10 Uhr), „Die Eröffnung“ (21.45 Uhr) sowie nach der „ZIB 2“ auch „Das Fest“ (23.10 Uhr) auf dem Programm.

„Alles Opernball“ am 17. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1

Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet am Tag nach dem Wiener Opernball 2023 in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Kristina Inhof führt wieder durch die Sendung und das Opernhaus. Ihr steht in diesem Jahr Johann-Philipp Spiegelfeld als „Logenreporter“ zur Seite. Die beiden zeigen, wie die Ballgäste gefeiert haben, welche Prominente diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den Logen, Sälen, Gängen und versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat. Ein Muss für alle Opernball-Fans.

„Seitenblicke“ und „Studio 2“ im Zeichen des Opernballs

Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ berichtet in ORF 2 in mehrere Ausgaben von den zahlreichen Vorbereitungen auf den Opernball. Am 17. Februar, dem Tag nach dem Ball, ist die gesamte Sendung um 20.05 Uhr den Höhepunkten der Ballnacht gewidmet. Auch das ORF-2-Vorabendmagazin „Studio 2“ (Montag bis Freitag um 17.30 Uhr) und „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr) widmen sich ausführlich dem Wiener Opernball: von den allgemeinen Trends der Ballkleider über die Roben der Stars und die Kleider der diesjährigen Debütantinnen und Stargäste in der Staatsoper bis hin zur Unterstützung der Aktion ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH.

„Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ am 13. Februar in ORF 2

Moderatorin Mirjam Weichselbraun führt das Publikum bereits zu Beginn der Opernball-Woche, am Montag, dem 13. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 2 durch launige Frage- und Spielerunden, die der Chronologie eines üblichen Opernballabends folgen. Von der Ankunft auf dem roten Teppich, über die Eröffnung des Jungdamen- und Jungherren-Komitees bis hin zu den anwesenden Politikerinnen und Politikern sowie internationalen Gästen sorgen Fragen rund um sämtliche Elemente des jährlichen Höhepunkts der Ballsaison für rauchende Köpfe bei den Promi-Paaren. Die ehemalige Opernball-Organisatorin Desirée Treichl-Stürgkh und der langjährige Opernball-Moderator Alfons Haider, Opernball-Kommentator Karl Hohenlohe und Daniel Serafin, der Künstlerische Leiter des Opernballs in New York, sowie Opernball-Choreographin Maria Santner und Opernball-Kommentator Christoph Wagner-Trenkwitz stellen ihr Wissen rund um den „Ball der Bälle“ auf die Probe und spielen um Opernball-Karten für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Weitere Highlights sind ein Cameo-Auftritt von Sopranistin Natalia Ushakova und ein von ORF-Kulturlady Teresa Vogl geführtes Interview mit Startenor Jonas Kaufmann in der Mittelloge. Für die passende musikalische Untermalung im Quiz-Studio sorgt die Wolfgang Lindner Band. Bei einem Gewinnspiel auf extra.ORF.at, das im Rahmen des „Opernball-Quiz“ vorgestellt wird, werden zwei Karten für den Opernball 2023 verlost. Die Namen der Gewinner/innen werden am 14. Februar in „Studio 2“ bekanntgegeben, sie werden beim Opernball für das ORF-Fernsehen interviewt.

Der Wiener Opernball im ORF.at-Netzwerk, auf Ö3 und in den Programmen der ORF-Landesstudios

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT berichten ausführlich über den Höhepunkt der Ballsaison. Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) ist die gesamte TV-Übertragung als Live-Stream und nachträglich sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Hitradio Ö3 bietet einen Ausblick auf den „Ball der Bälle“ in der Wiener Staatsoper. Ö3-Reporter/innen melden sich vom Opernball, blicken hinter die Kulissen und berichten am Tag danach im Ö3-Wecker über das gesellschaftliche Ereignis. Die Highlights des Abends und die besten Fotos werden auf der Ö3-Homepage (oe3.ORF.at) bereitgestellt.

ORF Wien begleitet die Wienerinnen und Wiener am 16. Februar 2023 durch die prominente Ballnacht. Am Tag des Balls melden sich die „Wien heute“ Reporterinnen und -reporter direkt aus der Oper, um das Publikum über dieses Ballhighlight zu informieren. Die ORF-Wien-Social-Media-Kanäle gewähren außergewöhnliche Einblicke in das rauschende Erlebnis. Im Zentrum der ORF-Wien-Aktivitäten steht auch in diesem Jahr als Programmpunkt für alle Ballgäste die Radio-Wien-Opernballdisco mit DJane Mel Merio. Mit beliebten Radio-Wien-Hits und bekannten Partyklassikern sorgt Mel Merio für fulminante, energievolle und glamouröse Tanzstimmung.

Der Opernball 2023 in ORF III – umfangreicher Schwerpunkt ab 12. Februar mit Dokus, Filmen, musikalischen Highlights und Berichterstattung aus dem Haus am Ring

ORF III tanzt im Dreivierteltakt! Ab Sonntag, dem 12. Februar, heißt es erneut „Alles Walzer“! Bis zum Wiener Opernball präsentiert ORF III eine Reihe an Dokumentationen rund um die Wiener Ballkultur, zeigt zahlreiche Filmklassiker und informiert mit aktueller Berichterstattung sowie interessanten TV-Diskussionsrunden. Den Auftakt macht ein Nachmittag im Zeichen der Filmklassiker rund um den „Ball der Bälle“. „Wir bitten zum Tanz“ mit Hans Moser und Paul Hörbiger, „Der Bettelstudent“ mit Waltraut Haas und Gunther Philipp, „Die Fledermaus“ mit Peter Alexander und Marika Rökk, „Kaiserball“ mit Hannelore Bollmann und Hans Moser sowie „Opernball“ mit Paul Hörbiger und Theo Lingen sorgen für schwungvolle Unterhaltung. „Erlebnis Bühne LIVE“ präsentiert am Abend aus dem Haus am Ring die Neuinszenierung von Richard Strauss’ „Salome“. Das Doku-Highlight des ORF-III-Opernball-Programms ist die Neuproduktion „Opernball: So wird’s wirklich“, die Einblicke in die Vorbereitungen gewährt. Weitere Doku-Highlights folgen u. a. in „Erbe Österreich“ mit „Der Wiener Opernball – Mythos, Tradition und Kult“, „Die ORF III Opernball-Parade mit Kari und Christoph“ sowie „Die Opernball-Revue:

Mode von damals“. „Kultur Heute“ berichtet außerdem eine Woche lang ab Montag, dem 13. Februar, direkt aus dem Haus am Ring und zeigt sowohl die Vorbereitungen als auch die Abbauarbeiten einen Tag nach dem „Ball der Bälle“.

ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH – eine Initiative des ORF und führender Hilfsorganisationen

2020 hat der ORF gemeinsam mit Österreichs führenden Hilfsorganisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe die Initiative ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH ins Leben gerufen. Damit gründete der ORF seine dritte Hilfsmarke, um Bewusstsein zu schaffen und Hilfe für jene Organisationen zu sichern, die vor Ort und direkt helfen. Die erste Aktion wurde im August 2020 als Reaktion auf die Corona-Krise und deren soziale Folgen gestartet, die zweite Aktion folgte im April 2021 und wurde von den beteiligten Hilfsorganisationen in allen Bundesländern umgesetzt. Auch in den gegenwärtigen und zukünftigen inländischen Krisen- und Katastrophenzeiten wird ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH mit der Hilfe der Spenderinnen und Spender die Menschen in Österreich unterstützen.

