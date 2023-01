3.000 Arbeitsplätze wurden heuer durch die Kapitalstärkungsoffensive des Landes NÖ gesichert

LR Danninger: Mehr als 100 Unternehmen erhielten Unterstützung durch die NÖBEG

St.Pölten (OTS) - Das Land Niederösterreich unterstützt, durch die NÖ Bürgschaften- und Beteiligungen GmbH NÖBEG heimische Unternehmen bei der Finanzierung mit Bürgschaften und Beteiligungen. Die erfolgreiche Umsetzung spiegelt sich auch in den Zahlen wider. „Wir haben heuer den Betrieben mit Finanzierungshilfen unter die Arme gegriffen und konnten dabei mehr als 100 Unternehmen mit rund 30 Millionen Euro unterstützen. So wurden mehr als 700 Arbeitsplätze in Niederösterreich geschaffen und über 3000 Arbeitsplätze erhalten. Das ist ein großartiger wirtschaftspolitischer Erfolg des Landes Niederösterreich.“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Niederösterreich hat mit dem NÖ Beteiligungsmodell eine Vorreiterrolle in Österreich bei der alternativen Finanzierung eingenommen. Von dieser zielgerichteten Finanzierung haben unter anderem Unternehmer wie Wolfgang Spiller bei der Übernahme der Kaffeemanufaktur und der Marke „Daniel Moser“ oder Nemetz Vorstand Heribert Prammer für eine hochmoderne Schredderanlage für die Verarbeitung von Kunststoffabfällen, profitiert.

Mit dem NÖ Beteiligungsmodell will das Land den niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmern neuen Spielraum für ihr weiteres unternehmerisches Handeln geben. „Aktuell benötigen viele Betriebe vor allem bei der Expansion oder bei der Übergabe des Betriebs an die nächste Generation unsere Unterstützung. Oder wenn es maßgebliche Fortschritte durch den digitalen Wandel gibt und damit Investitionen notwendig sind. Und genau da greift die NÖBEG mit ihren Finanzierungsinstrumenten.“, betont NÖBEG-Geschäftsführer Stefan Chalupa.

Alle Details zu den Leistungen der NÖBEG unter www.noebeg.at/leistungen

Weitere Informationen: NÖBEG, Beatrice Weisgram, Tel: 0676/830 86310, b.weisgram @ noebeg.at oder bei Büro LR Danninger, Andreas Csar, Tel:

02742/9005-12253, andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse