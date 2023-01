Freitag, der 13. bringt die Extraportion Glück ins Casino

Wien (OTS) - Aufregende Momente in den Casinos erleben und mit etwas Glück 1.300 Euro und weitere tolle Preise gewinnen: Freitag, der 13. Jänner ist bei Casinos Austria ein besonderer Tag, um sich auf ein Spiel mit dem Glück einzulassen.

Grundsätzlich besteht in Österreichs Casinos an 364 Tagen im Jahr die Chance auf das große Glück. Ein Tag gilt bei Casinos Austria aber seit jeher als besonders Glücksdatum: Freitag, der 13, und diesen Termin beschert uns das heurige Jahr insgesamt zweimal, einmal davon gleich im Jänner.

Glückstags-Package

Ob das Glück am Freitag, dem 13. Jänner auch tatsächlich zuschlägt, dabei hat natürlich auch Glücksgöttin Fortuna ein Wörtchen mitzureden. Mit dem Glückstags-Package hat man jedenfalls schon den ersten Bonus in der Tasche: Um 27 Euro erhält man Begrüßungsjetons im Wert von 30 Euro, die bei Roulette, Black Jack & Co oder an den Spielautomaten eingesetzt werden können. Ein einzigartiges Slotgame-Ergebnis bieten dabei die Fort Knox Automaten. Sie verhalfen im vergangenen Jahr zehn Gästen zu jeweils mehr als 200.000 Euro. Teil des Packages ist auch eine Teilnahmekarte für das Glückstags-Gewinnspiel. Sie eröffnet die Chance auf 1.300 Euro in Spieljetons, die im Lauf des Abends in allen zwölf Casinos verlost werden. Und der 13er Glücks-Jeton bei Roulette richtig gesetzt bringt eine Flasche Champagner oder die beliebten Casino Gutscheine.

Poker Challenge

Poker Fans kommen am Freitag, dem 13. Jänner ebenfalls auf ihre Kosten oder besser gesagt zu ihrer Chance auf extra Gewinne: Es warten in einigen Casinos Preise im Gesamtwert von bis zu 1.300 Euro bei Poker Cash Game und ein Ticket im Wert von 550 Euro für das NLH Showdown Festival der CAPT Seefeld.

Alle Details zum Glückstags-Package und zur Poker Challenge gibt es im Event Kalender auf www.casinos.at.

Man kann es drehen und wenden wie man will, die 13 ist und bleibt eine magische Zahl und wird bei Casinos Austria mit dem notwendigen Quäntchen Glück am Freitag, dem 13. Jänner möglicherweise zur persönlichen Glückszahl. Das zweite Glücksdatum des Jahres wartet übrigens im Oktober.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Freitag-der-13te-Jaenner2023



