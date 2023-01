Nachtslalom der Damen in Flachau live zur Primetime im ORF

Am 10. Jänner um 17.15 bzw. 20.15 Uhr in ORF 1, dazwischen Snowboard-Weltcup live aus Bad Gastein

Wien (OTS) - Ein Highlight in der Ski-Weltcupsaison 2022/23 ist der Nachtslalom der Damen in Flachau. ORF 1 überträgt am Dienstag, dem 10. Jänner 2023, um 17.15 Uhr (erster Durchgang) bzw. in der Primetime um 20.15 Uhr die Entscheidung. Kommentator ist Peter Brunner, sein Co ist Thomas Sykora. Aus dem Zielbereich meldet sich Ernst Hausleitner.

Mehr Live-Wintersport in Österreich bietet um 19.05 Uhr der Snowboard-Weltcup mit dem Parallelslalom. Erwin Hujecek und Alina Zellhofer melden sich aus Bad Gastein.

Beide Bewerbe am sind auch als Live-Stream bzw. Video-on-Demand in der ORF-TVthek zu sehen.

