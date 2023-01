ORF RSO Wien im Jänner: zwei Kammermusik-Konzerte mit Uraufführung und Opern-Premiere „La Périchole“

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien präsentiert die Premiere der Oper „La Périchole“ am 16.1. im Museumsquartier Wien, sieben weitere Aufführungstermine im Jänner folgen. Am 17.1. im Arnold Schönberg Center und am 30.1. im ORF RadioKulturhaus stehen zwei Konzerte der Kammermusikreihe „Aus nächster Nähe“ am Programm und am 28.1. spielt das ORF RSO Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop Werke von Ligeti und Ives im Wiener Konzerthaus.

Die Opern-Premiere „La Périchole“ von Jacques Offenbach findet am Montag, den 16. Jänner (19.00 Uhr) in der Halle E im Museumsquartier statt. Das ORF RSO Wien spielt unter Dirigent Jordan de Souza. Es singen u. a. Anna Lucia Richter, David Fischer, Alexander Strömer, Boris Eder, Gerard Ernst sowie der Arnold Schoenberg Chor. Für die Inszenierung zeichnet Nikolaus Habjan verantwortlich. Weitere Aufführungstermine sind am 18., 20., 22., 25., 27., 29. und 31. Jänner. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt der Opern-Premiere am Samstag, den 28. Jänner (19.30 Uhr).

Das Kammermusikkonzert der Reihe „Aus nächster Nähe“ am Dienstag, den 17. Jänner (18.30 Uhr) im Arnold Schönberg Center steht unter dem Motto „Klassiker der Moderne“. Kaoko Amano (Sopran), Marianna Oczkowska (Violine), Raffael Dolezal (Violoncello) und Jaime Wolfson (Klavier) präsentieren György Kurtágs „Kafka-Fragmente op. 24“ für Sopran und Violine, Arnold Schönbergs „Fantasie op. 47“ für Violine und Klavier, Beat Furrers „Retour an Dich“ für Violine, Violoncello und Klavier sowie die Uraufführung von Jaime Wolfsons „Neuem Werk“ für Sopran, Violine, Violoncello und Klavier. Es moderiert Eva Teimel. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am Donnerstag, den 26. Jänner (19.30) zu hören.

Am Samstag, den 28. Jänner (18.00 Uhr) spielt das ORF RSO Wien ein Konzert unter Chefdirigentin Marin Alsop im Wiener Konzerthaus mit Sopranistin Yeree Suh und Pianist Denis Kozhukhin. Auf dem Programm stehen „The Unanswered Question“ und die 2. Symphonie von Charles Edward Ives sowie „Mysteries of the Macabre“ von György Sándor Ligeti und sein Konzert für Klavier und Orchester. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Freitag, den 3. Februar (19.30 Uhr).

„Born for Horn“ ist der Titel des zweiten Konzerts der Kammermusik-Reihe „Aus nächster Nähe“ am Montag, den 30. Jänner (19.30 Uhr) im ORF RadioKulturhaus. Auf dem Programm stehen Ludwig van Beethovens Sextett Es-Dur op. 81b für Streichquartett und zwei Hörner, Alexander Glasunows „Idylle“ für Horn und Streichquartett, Alexander Borodins 2. Streichquartett in D-Dur, Joseph Haydns „Divertimento“ Es-Dur Hob 2/21 und Gioachino Rossinis „Le rendez-vous de chasse”. Es spielen Peter Keserű (Horn), Johann Widihofer (Horn), Kristina Šuklar (Violine), Monika Uhler (Violine), Raphael Handschuh (Viola) und János Ripka (Violoncello). Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am Donnerstag, den 9. Februar (19.30 Uhr) zu hören. Weitere Termine der Kammermusikreihe finden am 27. April und am 10. Mai 2023 statt. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

