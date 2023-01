Elf Verkehrstote seit Jahresbeginn

11 Verkehrstote zwischen 1. und 8. Jänner 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben fünf Pkw-Lenker, drei Pkw-Mitfahrer, zwei Fußgänger und ein Traktorlenker bei neun Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 7. Jänner 2023, im Bezirk Zell am See, Salzburg, bei dem zwei Personen getötet wurden. Ein 42-jähriger Pkw-Lenker kam aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn einer Landesstraße B und prallte frontal in ein entgegenkommendes Rettungsfahrzeug, wodurch er tödliche Verletzungen erlitt. Der Lenker des Rettungswagens wurde hinter dem Steuer eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Ein 76-jähriger Patient im Fond des Fahrzeuges wurde trotz angelegtem Sicherheitsgurt vom Sitz geschleudert und verstarb ebenfalls an der Unfallstelle. Ein 19-jähriger Zivildiener, der sich auch im Fond des Fahrzeuges befand, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße B musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Am Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Acht Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und drei auf einer Gemeindestraße ums Leben. Je drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und Tirol, zwei in Salzburg und je einer in Oberösterreich, der Steiermark und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Unachtsamkeit oder Ablenkung und in jeweils einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers, ein gesundheitliches Problem am Steuer, eine nichtangepasste Geschwindigkeit und Überholen. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. bis 8. Jänner 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 11 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 3 und 2021 8.

