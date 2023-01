REMINDER: Pressekonferenz der Sozialpartnerinnen und der IV am 10. Jänner: Gemeinsam für bessere Kinderbetreuung und Kinderbildung

Wien (OTS) - Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für viele Menschen, vor allem aber für die Frauen, nach wie vor ein Drahtseilakt. Zwar hat Österreich bei der Kinderbetreuung und Kinderbildung bereits Fortschritte erzielt, im Vergleich zu anderen EU-Ländern ist aber noch viel Luft nach oben. Doch gerade die frühkindliche Förderung ist für den weiteren Lebensverlauf des Kindes von enormer Bedeutung. Zudem ist eine umfassende Kinderbetreuung das Um und Auf, um Eltern wieder gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren – angesichts des aktuellen Arbeitskräftebedarfs dringender notwendig denn je. Deshalb fordern die Sozialpartnerinnen und die IV dringend weitere Maßnahmen ein. Welche das sind, darüber informieren Sie:

Renate Anderl, Präsidentin Arbeiterkammer

Astrid Brunner, Vizepräsidentin Landwirtschaftskammer Kärnten und Bundesbäuerin-Stellvertreterin

Sabine Herlitschka, Vizepräsidentin Industriellenvereinigung

Martha Schultz, Vizepräsidentin Wirtschaftskammer Österreich und Bundesvorsitzende FiW

Korinna Schumann, Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende ÖGB

