Strom- und Gaspreise runter - Milliardengewinne zurück an die Verbraucher! Erneut friedliche Kundgebungen in Wien und Linz

Wie bereits in der Vergangenheit für „Impf- und Meinungsfreiheit“ laden nun mehrere Initiativen gemeinsam zu friedlichen Kundgebungen ein.

Wien/Linz (OTS) - Am 11.Jänner 2023 – von 11.00-13:00 Uhr - finden nun bei den größten Energieanbietern in Wien/Linz angemeldete Protestmärsche statt. Mehrere souveräne Initiativen schließen sich hier zusammen und fordern ein Mehr-Punkte-Programm an die Regierung sowie an die gewinnerwirtschaftenden Konzerne. Die Protestmärsche werden ab sofort monatlich jeden ersten Mittwoch im Monat von 11.00-13.00 Uhr abgehalten.



Beibehaltung der gesetzlichen Grundversorgung unter 20 Cent/kWh Echter Strom- und Gaspreisdeckel nach deutschem Vorbild – keine "Preisbremse" mit 30 Cent/kWh mit Steuergeld-Förderungen! Abschaffung der Mineralölsteuer sowie der CO2-Abgabe Sofortige Aufhebung der Sanktionen gegen Russland

Sofortige Aussetzung sowie Abschaffung des Merit-Order-Prinzips (Energie-Börsenhandel) Automatische Inflationsanpassung für sämtliche Sozialleistungs-Pakete (Pensionen, Arbeitslosengeld, Familienbeihilfe, Pflegegeld, etc.)



Primäres Ziel ist eine lösungsorientierte Basis mit den Energieanbietern zu erreichen. Und in weitere Folge rasche Entlastungspakete von der Regierung zur Entschärfung der prekären Teuerungswelle, welche die Verbraucher nun in voller Härte trifft.

Linz: 11.01.2023, 11:00 Uhr: Treffpunkt Taubenmarkt – weiter zur Energie AG & Linz AG



Wien: 11.01.2023, 11:00 Uhr – direkt vor der Wien Energie, Spittelauer Lände 45

Weiters werden hier alle weitere Initiativen (parteiisch/unparteiisch) aufgerufen, sich hier an zu schliessen bzw. eine eigene Kundgebung zu diesem Thema ab zu halten. Solange, bis zufriedenstellende Lösungen/Gespräche zu dieser Thematik erreicht werden konnten.



Alle Termine und Orte zu den friedlichen Protestmärschen finden Sie unter www.demo-info.at/demokalender



DSO Bürgerbewegung – DIE SOUVERÄNE OPPOSITION



In Kooperation mit

Wien: Hannes Brejcha, Fairdenken Austria

Linz: Michael Prinz, www.demolinzfreiheit.com



