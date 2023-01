Erstmals englischsprachige Comedy mit Reginald Bärris im Niedermair

Mit „Instant Classic“ präsentiert der in Wien lebende amerikanische Comedian Reginald Bärris am 31. Jänner 2023 sein Debüt-Programm im Wiener Traditionshaus.

Wien (OTS) - Das Kabarett Niedermair hat die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des österreichischen Kabaretts maßgeblich mitgestaltet und öffnet nun erstmals seine Tore für die englischsprachige Comedy-Szene in Wien. Am 31. Jänner 2023 um 20:45 Uhr gastiert der in Wien lebende amerikanische Comedian Reginald Bärris mit seinem Debüt-Soloprogramm "Instant Classic" im Kabarett in der Josefstadt.

War dieser Ort Wiege und Sprungbrett für heutige Szenegrößen wie beispielsweise Josef Hader, Thomas Maurer, Lisa Eckhart oder Nadja Maleh, so steht er auch heute Pate für zahlreiche vielversprechende Nachwuchstalente. Malarina, Christoph Fritz, Toxische Pommes, Erika Ratcliffe, Elena Wolff, Josef Jöchl, Romeo Kaltenbrunner oder Benedikt Mitmannsgruber wurden hier von Beginn an konsequent gefördert und sind die derzeit größten Hoffnungsträger für die Zukunft des österreichischen Kabaretts. 2023 ist es nun an der Zeit, sich auch vermehrt der englischsprachigen Comedy-Szene zu öffnen.

Reginald Bärris, der kürzlich für die Comedy-Legende Russel Peters im Globe Wien öffnete, hat bereits Shows in über 60 Städten in mehr als 20 Ländern gespielt und ist auf mehreren großen internationalen Festivals aufgetreten (Sziget Festival, Utrecht International Comedy Festival u.a.). Sein Programm „Instant Classic“ ist die Tour de Force, mit der Bärris seine Karriere startete. Seine größtenteils autobiografische Comedy bietet eine einzigartige Perspektive, in der er Zynismus und Albernheit mühelos zu dicht gepackten Pointen verbindet, die ihn zu einem der am schnellsten aufsteigenden jungen Comedians in Europa gemacht haben.

Alle Termine im Niedermair, Lenaugasse 1A, 1080 Wien:

31.01.2023 (20:45): http://InstantClassicNiedermair.eventbrite.com

28.03.2023 (19:00): http://NiedermairComedyMarch.eventbrite.com

30.05.2023 (19:00): http://NiedermairComedyMay.eventbrite.com

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt Künstler | Reginald Bärris: TheReginaldBarris @ gmail.com

Kontakt Presse | NIEDERMAIR: presse @ niedermair.at



Links:

Website Reginald Bärris: https://www.thereginaldbarris.com

Reginald Bärris INSTANT CLASSIC auf der Website des NIEDERMAIR: https://niedermair.at/kuenstler/reginald-baerris

Pressebereich NIEDERMAIR: https://niedermair.at/presse