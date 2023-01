Stocker: „Sinkende Zahl an Flüchtlingsaufgriffen bestätigt, dass die Asylbremse wirkt“

Die auf Initiative von Kanzler Karl Nehammer erfolgte Kooperation mit Serbien und Ungarn macht sich bezahlt

Wien (OTS) - „Die sinkende Zahl an Flüchtlingsaufgriffen bestätigt, dass die von Bundeskanzler Karl Nehammer angezogene Asylbremse wirkt“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, hinsichtlich der positiven Nachricht, dass seit Mitte Dezember 70 Prozent weniger illegale Migranten in Österreich aufgegriffen wurden. „Die auf Initiative von Kanzler Karl Nehammer erfolgte Kooperation mit Serbien und Ungarn macht sich bezahlt. Seit Serbien im November die Visafreiheit für Tunesien und seit Jahresbeginn auch für Indien aufgehoben hat, ist ein massiver Rückgang der Flüchtlingszahlen aus diesen beiden Ländern zu verzeichnen. Ebenso zeigt die gemeinsame Polizeioperation mit Ungarn erste positive Effekte, indem dazu beigetragen wird, dass illegale Migranten erst gar nicht nach Österreich kommen. Mit dem Veto gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien haben wir darüber hinaus den Druck auf die Europäische Union erhöht, die EU-Außengrenzen lückenlos zu schützen. Denn die Grenzen nach innen können nur abgebaut werden, wenn es starke Außengrenzen gibt“, so Stocker, der abschließend betont: „Die Volkspartei hat die Asylkrise als einzige Partei von Anfang an ernst genommen und sorgt mit Gegenmaßnahmen dafür, den Asyldruck auf Österreich drastisch zu reduzieren. Auf Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner ist Verlass.“

