Countdown zum 99. Blumenball im Wiener Rathaus!

Nur noch wenige Ballkarten und Blumendinner erhältlich für den farbenfrohsten Ball der Saison am 13. Jänner!

Wien (OTS) - Der Blumenball ist der am schönsten geschmückte Ball der Saison – denn die Wiener Stadtgärten sorgen bei „ihrem“ Ball natürlich für ein ganz besonders farbenfrohes Blumenmeer aus 100.000 Blüten. Unter dem diesjährigen Motto „Blütentraum“ geht der Ball am Freitag, den 13. Jänner 2023 bereits zum 99. Mal über die Bühne: „Die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner stellen ihre Kreativität und ihr Können wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis und machen den Blumenball damit zum Ball-Highlight 2023“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Leitfarben des Blumenschmucks

Die 100.000 Blüten werden die Ball-Räumlichkeiten im Rathaus erstrahlen lassen. Ob Orchideen, Anturien, Gerbera, Tulpen, Rosen, Nelken oder Lilien, bei den Blumen werden die Farben Weiß, Cremeweiß, Hellgrün, Sonnengelb, Orange, Rot, Magenta, Violett und Frischgrün dominieren.

Musikalische und kulinarische Genüsse

Der Blumenball wird im Festsaal mit nachstehenden Werken musikalisch eröffnet:

Fächerpolonaise op. 525 (C. M. Zierer 1843-1922)

„Veilchen“- Polka schnell op. 132 von Johann Strauss Sohn

„Walzerträume“- Walzer aus der Operette Walzertraum von Oscar Straus

Im Festsaal kann anschließend zu den Klängen des Streichorchesters unter der Leitung von Wolfgang Steubl und seiner Bigband getanzt werden. Moderne Rhythmen gibt es im Wappensaal mit "Wanna Dance"-Dancefloor, einen „Latino Workshop mit DJ“ im Stadtsenats-Sitzungssaal. Bis in die frühen Morgenstunden können die Ballgäste in der Disco in der Friedrich Schmidt Halle tanzen.

Der Wiener Rathauskeller verwöhnt seine Ballgäste mit ausgesuchten Speisen und Getränken. Prämierte Weine, des stadteigenen Weinguts Cobenzl, sind ebenfalls vertreten. Mehrere Sektstände und ein Café im Bereich der Feststiegen sorgen zusätzlich für Erfrischungen. In den gastronomischen Einrichtungen kann nur bar bezahlt werden.

Unterstützung durch "Jugend am Werk"

Floristik-Lehrlinge von "Jugend am Werk", unter Leitung von Ulrike Moosbrugger, unterstützen die Wiener Stadtgärten schon seit Jahren beim Dekorieren der Festsäle. Die Jugendlichen sind tagelang mit großem Engagement dabei.

Eine schöne Idee:

Blumendinner und Ballkarte oder Blumenetagere mit Sitzplatzkarte

Ein exklusives Blumendinner wird im Wiener Rathauskeller, nur wenige Gehminuten vom Ballsaal entfernt, vor dem Ball ab 18 Uhr serviert. Die Menüvariationen sind nur in Kombination mit Eintrittskarten erhältlich. Im gediegenen Ambiente des Wiener Rathauskellers werden zwei Menüs angeboten:

Blumen-Menü 1

Karottencremesuppe mit gerösteten Brotcroûtons

Zartrosa gebratenes Rinderfilet "Wellington" mit Brokkoli-Rahmgemüse und Erdäpfelsoufflé

Topfensoufflé mit Vanillecreme und Minze

Inklusive Sekt mit Holunderblüte, Weinbegleitung und Mineralwasser

Preis pro Person 63 Euro (exklusive Ballkarte)

Blumen-Menü 2

vegetarisch, vegan, laktose- und glutenfrei

Klare Gemüsebouillon mit Gemüsestreifen

Basilikum-Erdäpfelpuffer auf pikantem, gegrilltem Paprika und Joghurtdip

Veganes Schokoladenmousse mit Früchten

Inklusive Sekt mit Holunderblüte, Weinbegleitung und Mineralwasser

Preis pro Person 63 Euro (exklusive Ballkarte)

Beide Menüs werden auch ohne Weinbegleitung um 46 Euro pro Person (exklusive Ballkarte) angeboten.

Blumen-Etagere

Blumen-Etageren können Sie mit jeder Sitzplatz-Karte kaufen, diese werden an Ihren Tisch serviert.

für 2 Personen inklusive Jour-Gebäck

Wiener Petit Fours, Schaumrollen, Punschkrapfen, Domspitz, Früchte

Lachs-Rollmops mit Orangen und Fenchel

Sous-Vide Entenbrust auf Kardamom-Heuapfel

Ziegenkäse-Salbei Törtchen auf Schmorpaprika (vegetarisch)

Hühnerfilet im Speckmantel auf Austernpilzen

Preis: 59 Euro pro Etagere (exklusive Ballkarte)

Restkarten jetzt sichern!

Karten für den Blumenball und Gutscheine für die Blumen-Menüs sowie Blumen-Etageren sind nur online unter https://shop.eventjet.at/blumenball/event/fde07cfa-c59b-4ce1-a38d-b32831d3533b erhältlich.

Kartenpreise

Inklusive Platzreservierung: 130 bis 180 Euro

Ohne Platzreservierung: 75 Euro

Studierende bis 26 Jahre, Lehrlinge sowie Zivil- und Präsenzdiener*innen: 55 Euro

Veranstaltungsdetails

Ort: Festräume des Wiener Rathauses - 1., Rathausplatz

Termin: 13. Jänner 2023 von 21 Uhr bis 5 Uhr früh

Einlass: ab 19 Uhr

Eröffnung: 21 Uhr

Dresscode: elegante, festliche Abendkleidung Damen: Ballrobe oder langes Abendkleid Herren: Smoking oder dunkler Anzug, Masche, Gala-Uniform

Alle Informationen unter: www.wienerblumenball.at

