100 Jahre Eichgraben

LH Mikl-Leitner: Marktgemeinde bietet tolle Infrastruktur und gute Lebensqualität

St. Pölten (OTS) - Am 14. Februar 1923, vor rund 100 Jahren, wurde Eichgraben (Bezirk St. Pölten-Land) in einer konstituierenden Sitzung des Gemeinderates gegründet. Dieses besondere Jubiläum wurde am heutigen Samstag in der Volksschule Eichgraben im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit einem Festakt gefeiert.

Die Landeshauptfrau zeigte sich beeindruckt von der dynamischen und rasanten Entwicklung der Marktgemeinde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. „Eichgraben hat es geschafft, in den letzten 100 Jahren zu einer attraktiven Vorzeigegemeinde zu werden“, sagte sie. „Heute ist Eichgraben eine begehrte Zuzugsgemeinde zwischen der Bundeshauptstadt Wien und unserer Landeshauptstadt St. Pölten. Die Menschen leben gerne in Eichgraben, weil der Wienerwald mit seiner unglaublich schönen Natur direkt vor der Haustür liegt und weil die Gemeinde eine tolle Infrastruktur und damit eine gute Lebensqualität bietet“, hob Mikl-Leitner hervor. Sie erinnerte an Ortswasserleitungsbau, Kindergarten und Schule, Park & Ride-Anlage, an den Zu- und Umbau beim Feuerwehrhaus, an das neue Gemeindeamt und an die Vereinshäuser.

Dieses Jubiläumsjahr in Eichgraben werde von 100 Veranstaltungen begleitet, hielt sie fest. „Bei diesen Veranstaltungen wird alles dokumentiert und eine Zeitkapsel befüllt, damit die nächste Generation Schlüsse darüber ziehen kann, was sich hier in den letzten 100 Jahren getan hat. Bei den Veranstaltungen wird all das, was Eichgraben ausmacht, in den Mittelpunkt gestellt“, betonte die Landeshauptfrau.

Bürgermeister Georg Ockermüller meinte: „Die Schule, in der heute die Auftaktveranstaltung zu ‚100 Jahre Eichgraben‘ stattfindet, ist ein Symbol der guten Zusammenarbeit und der guten Partnerschaft zwischen Land und Gemeinde. Eichgraben konnte in den letzten Jahren viele Projekte gemeinsam mit dem Bundesland Niederösterreich umsetzen. Dies ist der Grund, warum sich Eichgraben von Jahr zu Jahr weiterentwickeln kann und immer lebenswerter wird.“

Die Anzahl der Einwohner der Marktgemeinde Eichgraben ist in den letzten Jahren auf über 4.700 angewachsen. Die Marktgemeinde Eichgraben liegt im westlichen Wienerwald und umfasst die Ortschaften Eichgraben, Hinterleiten samt Paukhof, Hutten, Ottenheim samt Burweg, Stein und Winkl. Aufgrund der stark steigenden Einwohnerzahl wurde Eichgraben 1973 zum Markt erhoben.

