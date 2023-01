Winter im Süden & Vitamin Schnee: Top-Pisten, Sonne tanken und behagliche Hüttenkulinarik in Kärnten!

Villach (OTS) - Nach zwei gut gebuchten Winterwochen über die Feiertage sind die Skiverhältnisse auf Kärntens Pisten nach wie vor top. Immer mehr Schnee- und Freiluftfans informieren sich via Webcams live über die aktuellen Pisten- und Schneebedingungen.

Schneesicherheit garantiert

„Skifahren bei winterlicher Atmosphäre ist in Kärnten bestens gegeben - wie ein Blick in die Webcams der Skigebiete beweist. Dazu empfehlen wir jetzt den morgendlichen Start ins Skigebiet, um dann die Mittagsstunden auf den Sonnenterrassen und unsere exzellente Hüttenkulinarik zu genießen“, lädt Manuel Kapeller-Hopfgartner, von den Gerlitzen Bergbahnen und gleichzeitig Sprecher der Kärntner Seilbahnen ein und betont: „Durch eine professionelle Vorbereitung haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, um alle unsere Pisten den ganzen Winter in gutem Zustand präsentieren zu können.“

Sonnenskilauf im Jänner

Kärnten ist bekannt für sein „Mehr an Sonnenstunden" bei gleichzeitiger Schneesicherheit, was auch gerade jetzt wieder unter Beweis gestellt wird, besonders auf der Gerlitzen Alpe, am Nassfeld, auf der Turracher Höhe, am Goldeck, in Bad Kleinkirchheim, am Katschberg, in Heiligenblut und am Mölltaler Gletscher. Naturschnee im Dezember, professionelle Schnee-Erzeugung in der Kälteperiode vor Weihnachten und die jetzt optimale Pistenpflege führen zu einem begeisterten Gäste-Feedback im Süden Österreichs.

Dürftige Schneelage betrifft Kärnten kaum

Christopher Gruber vom Tourismus Marketing Nassfeld schwärmt von den guten Bedingungen in Kärntens größtem Skigebiet direkt an der Grenze zu Italien: „Am Nassfeld herrscht bei guten Pistenbedingungen winterliche Atmosphäre inklusive Talabfahrt ins Gailtal. Die negativen Berichte über die Schneelage in Österreichs Skigebieten betreffen uns hier im Süden kaum.“ Ganz im Gegenteil: In den kommenden Tagen werden wiederum winterliche Temperaturen und Neuschnee prognostiziert.

Webcams: Reinschauen lohnt sich!

Winter-Fans überzeugen sich online: Auch abseits der Skigebiete präsentiert sich Kärntens alpine Winterlandschaft von ihrer schönsten Seite. Die Webcams der Skigebiete und Tourismusregionen liefern aktuelle Live-Bilder – zu finden u.a. auf https://www.kaernten.at/aktivitaeten/winter/skifahren/.

