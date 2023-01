Erfolgreiche ORF-2-Premiere: „Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“ mit bis zu 819.000 Zuseherinnen und Zusehern

Einzelkabarett-Bestwert seit dem Jahr 2000 für Monika Grubers „Zu wahr um schön zu sein“ in ORF 1

Wien (OTS) - Bis zu 819.000 Zuseherinnen und Zuseher waren mit dabei, als Michael Fitz, Fanny Krausz und Erwin Steinhauer gestern, am Freitag, dem 6. Jänner 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 den neuesten Fall um „Die Toten von Salzburg“ lösten. Durchschnittlich erreichte „Schattenspiel“ (Regie: Erhard Riedlsperger; Drehbuch: Maria Hinterkörner), der neunte Teil der ORF/ZDF-Erfolgskrimireihe, mit 791.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen Rekordwert seit dem sechsten Teil im Jänner 2021. Der Marktanteil lag bei 28 Prozent. „Die Toten von Salzburg“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Salzburg und Stadt Salzburg.

Ebenfalls einen Topwert erreichte gestern im ORF-1-Hauptabend Monika Grubers „Zu wahr um schön zu sein“ mit bis zu 704.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Durchschnittlich waren 648.000 dabei – das ist der Rekordwert für ein Einzelkabarett seit dem Jahr 2000. Der Marktanteil lag bei 23 Prozent. Beliebt war das Kabarettprogramm mit 24 Prozent (12–49) und 25 Prozent (12–29) auch beim jüngeren Publikum.

„Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage österreichweit als Video-on-Demand bereitgestellt. Alle bisherigen Folgen können auf Flimmit gestreamt werden.

